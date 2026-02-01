ஷடாஷ்டக ராஜயோகம்! 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அனைத்து கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு தங்களின் நிலையை மாற்றிக்கொள்கின்றன. இப்படி கிரகங்கள் தொடர்ந்து நகரும் போது மற்ற கிரகங்களுடன் இணைந்து சக்திவாய்ந்த யோகங்களை உருவாக்குகின்றன. சுக்கிரன் மற்றும் குருபகவான் 150 டிகிரி இடைவெளியில் இணையும்போது ஷடாஷ்டக யோகம் உருவாகி உள்ளது.
கடந்த ஜனவரி 31, 2026 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 03:07 மணிக்கு சுக்கிரனும் குருவும் ஒருவருக்கொருவர் 150 டிகிரி கோண இடைவெளியில் இணைந்து ஷடாஷ்டக யோகத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த யோகத்தால் எந்த நான்கு ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையாக பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதை பார்ப்போம்.
ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன்-குரு ஷடாஷ்டக யோகம் உறவுகளில் ஏற்றத்தாழ்வை ஏற்படுத்தும். நிறைவேறாத ஆசைகள் எரிச்சலை அதிகரிக்கும். உங்கள் மனைவி அல்லது அன்புக்குரியவருடன் மோதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. சிறிய விஷயங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் தொடர்பு இல்லாதது உறவுகளை மேலும் பலவீனப்படுத்தும்.
கடகம் - கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் உணர்ச்சி ரீதியாக சவாலானதாக இருக்கலாம். எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். குடும்பம் மற்றும் தனிப்பட்ட உறவுகளில் தவறான புரிதல்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த நேரத்தில் உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்த முடியாமல் போவது மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்.
துலாம் - துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் உறவுகளுக்கு ஒரு சோதனையான நேரமாக இருக்கலாம். நீங்கள் சமநிலையை பராமரிக்க விரும்புவீர்கள், ஆனால் சூழ்நிலைகள் சிக்கலானதாக உணரலாம். உங்கள் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்கலாம். மன சோர்வை அதிகரிக்கும். விரைவான லாபத்தைத் தேடி முடிவுகளை எடுப்பது விலை உயர்ந்ததாக இருக்கலாம்.
தனுசு - இந்த சேர்க்கை தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மோதல்களை அதிகரிக்கும். மற்றவர்களின் உணர்வுகளைப் புறக்கணிப்பது உறவுகளை பலவீனப்படுத்தும். நிதி அபாயங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. திட்டமிடப்படாத செலவுகள் அல்லது அவசர முடிவுகள் நிதி இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.