குரு - புதன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்

Guru Budhan Serkai Palangal: குரு மற்றும் புதன் சேர்ந்து உருவாக்கும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.
Guru Budhan Serkai Palangal: ஜோதிடத்தில் குரு, புதன் மிகவும் முக்கிய கிரகங்களாக உள்ளன. அதனால் இவை உருவாக்கும் யோகம் மிகவும் சக்திவாய்ந்தவையாக இருக்கிறது. இதன் தாக்கம் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் காணப்படும்.
குரு பகவான் தற்போது புதனின் மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இந்த ராசியில் இருந்து ஜூன் 2 ஆம் தேதிக்கு பின் கடக ராசிக்கு நுழைவார்.
இந்த நிலையில், குரு பகவான் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் சரியாக 03 ஆம் தேதி புதனுடன் சேர்ந்து நவபஞ்சம ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த ராஜயோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் கானப்பட்டாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
ரிஷபம் (Taurus): நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி நிலைமை அதிகரிக்கும். வேலையிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. அதுமட்டுமின்று சம்பள உயர்வும் இருக்கும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் பெறலாம். இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீரும்.
கடகம் (Cancer): நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால், கடக ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்பு வரும். கடன் பிரச்சனை இருந்தால் தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். மேலும், புது சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது.
தனுசு (Sagittarius): நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்க இருக்கிறது. தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையக்கூடும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். மேலும், இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.