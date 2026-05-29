ஜூன் 2 முதல் கோடீஸ்வர யோகம்! கடக ராசிக்கு மாறும் குரு பகவான்.. இந்த 4 ராசிக்கு அதிர்ஷ்ட மழை!

Written ByR Balaji
Published: May 29, 2026, 03:44 PM IST|Updated: May 29, 2026, 03:44 PM IST

Guru Peyarchi Palangal 2026: குரு பகாவன் ஜூன் 2 ஆம் தேதி கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகி ஹம்ச பஞ்ச மகா புருஷ ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இதனால் 4 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெறுகின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் தேவகுரு என்று அழைக்கப்படும் குரு பகவானின் இடப்பெயர்ச்சி எப்போதுமே ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது. அறிவு, அதிர்ஷ்டம், குழந்தை பாக்கியம், திருமணம் மற்றும் சொத்து சுகங்களுக்குக் காரணியாக விளங்கும் குரு பகவான், வரும் 2026 ஜூன் 2 அன்று மிதுன ராசியில் இருந்து வெளியேறி தனது உச்ச வீடான கடக ராசிக்குள் நுழைகிறார்.

 

இதனால் ஹம்ச பஞ்ச மகா புருஷ ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்தக் குரு பெயர்ச்சியால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும் பலன்கள் இருந்தாலும், குறிப்பாக மிதுனம், கன்னி, மகரம் மற்றும் மீனம் ஆகிய 4 ராசிகளுக்கு மட்டும் அதிக பலன்கள் கிடைக்கும். 

 

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும். குறிப்பாக உங்கள் பண வரவில் பெரிய முன்னேற்றம் இருக்கும். அதே சமயம் சுப செலவுகளும் அதாவது நல்ல காரியங்களுக்கான செலவுகள் அதிகரிக்கும். ஆன்மீகக் காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகமாகும். சமுதாயத்தில் அந்தஸ்தும், மதிப்பும் உயரும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். 

 

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி பல நன்மைகளை அள்ளி தரப்போகிறது. உங்களது வசதி வாய்ப்புகள் மற்றும் ஆடம்பர சேர்க்கை அதிகரிக்கும். புதிய நிலம், வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் பலமாக உள்ளது. அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும்; இதனால் இழுபறியாக இருந்த வேலைகள் கூட தானாகவே முடியும். வேலை மற்றும் தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாவதால், பொருளாதார ரீதியாகப் பெரிய நிம்மதி கிடைக்கும்.

 

மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு மாற்றம் பெரும் லாபத்தை தரும். நீங்கள் போடும் திட்டங்கள் அனைத்தும் நினைத்தபடி நிறைவேறும். நீங்கள் ஆசைப்பட்டபடியே காரியங்கள் கைகூடும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு உண்டு. பணபற்றாக்குறை நீங்கி, கையில் காசுப் பணம் சேரும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன வேலைகள் முடியும்.தொழில், வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.

 

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி நல்ல செய்திகளை கொண்டு வரும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்குச் சாதகமான பலன் கிடைக்கும். உங்களது தனித்திறமையும், பேசும் பேச்சும் மற்றவர்களைக் கவரும் வகையில் இருக்கும் என்பதால், சமுதாயத்தில் உங்களது மதிப்பு கூடும். பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைத்து, அதன் மூலம் ஆதாயம் அடைவீர்கள். பண வரவிற்கான புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்; அதைச் சரியாகப் பயன்படுத்திப் பொருளாதார நிலையை உயர்த்திக் கொள்வீர்கள்.

 

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

 

