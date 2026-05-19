/மிதுனத்தில் குரு - சந்திரன்.. 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! இன்று முதல் கொட்டப்போகும் பணம்

குரு மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கையால் உருவாகும் கஜகேசரி யோகம் குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலன்களை தர இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இன்று (மே 19 - செவ்வாய்கிழமை) சந்திரன் மிதுன ராசியில் உள்ளது. ஏற்கனவே குரு அங்கே இருப்பதால், இரு கிரகங்களின் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதன் காரணமாக சக்திவாய்ந்த கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாக்கிறது. இந்த ராஜயோகம் மேஷம் முதம் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்களை கொடுத்தாலும், குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளுக்கு மட்டும் அதிக பலன்களை கொடுக்கிறது.
ரிஷபம்: இந்தக் கஜகேசரி ராஜயோகம் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் ஆளுமையிலும் குணத்திலும் ஒரு நல்ல மாற்றத்தைக் கொண்டு வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலைத்திருக்கும். பொருளாதார நிலையும் முன்பை விட வலுவடையும். தொழில் அல்லது வேலை என்று பார்த்தால், ஒரு பெரிய வெற்றிக்கான வழி தேடி வரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.
மிதுனம்: இந்த அதிர்ஷ்டகரமான ராஜயோகம் மிதுன ராசியில்தான் உருவாகிறது. அதனால், இந்த ராசிக்காரர்களுக்குத்தான் மிக அதிகமான நற்பலன்கள் கிடைக்கப் போகின்றன. வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்து பல சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். வேலை செய்யும் இடத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். கணவன்-மனைவி இடையே தம்பதியர் வாழ்க்கையிலும் நல்ல மகிழ்ச்சி நீடிக்கும்.
சிம்மம்: இந்தக் கஜகேசரி யோகம், சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்குத் திடீர் பண வரவிற்கான வழியை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும். நீங்கள் நீண்ட நாட்களாகப் பட்ட கஷ்டத்திற்கும் உழைப்பிற்கும் பலனாகப் பதவி உயர்வு தேடி வரலாம். தொழில் அல்லது வேலை விஷயமாக வெளியூர் பயணங்கள் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் இந்த சுப யோகம் சகல வசதிகள், ஆடம்பரம் மற்றும் நிம்மதியை அதிகரிக்கக் கூடியதாக இருக்கும். நீண்ட நாள் பணப் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும்; எங்காவது மாட்டிக்கொண்டு வராமல் இருந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். வேலையை மாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தவர்களின் ஆசை இப்போது நிறைவேறும். தற்போதைய அலுவலகத்திலும் உங்களுக்கான மரியாதையும் அந்தஸ்தும் உயரும். குறிப்பாக, கல்வி மற்றும் அறிவு சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் பொன்னான நேரமாக இருக்கும்.
