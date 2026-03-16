குரு பகவானுக்கு பிடித்த 4 ராசிக்காரர்கள்.. பண பிரச்சனை இருக்காது! அதிர்ஷ்டம் கூடவே இருக்கும்

Guru Favorite Zodiac Signs: குரு பகவானுக்கு பிடித்தமான ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? அவர்கள் எந்த மாதிரியான அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
ஜோதிடத்தை பொறுத்தவரையில் குரு பகவான் ஒரு சுப கிரகம் ஆவார். குரு ஒரு ராசிக்கு மாறும்போது அனைத்து ராசிக்காரர்களும் நன்மைகளை பெறுவார்கள். ஆனால் குருவுக்கு பிடித்தமான சில ராசிகள் உள்ளன. அவர்கள் எப்போதும் சிறப்பான பலன்களையே பெறுவார்கள்.
கடகம் (Cancer): குரு பகவானுக்கு கடக ராசி மிகவும் பிடித்தமானதாக இருக்கிறது. இதனால் கடக ராசிக்காரர்கள் எப்போது குருவால் சிறப்பான பலன்களையே பெறுகின்றனர். அவர்களுக்கு நிர்வாக திறன், தலைமைத்துவ பண்பு ஆகியவற்றை இயல்பாகவே இருக்கும். குருவின் ஆசியால் பெரிய பிரச்சனையில் சிக்க மாட்டார்கள்.
விருச்சிகம் (Scorpio): குரு பகவானுக்கு விருச்சிகம் மிகவும் பிடித்தமான ராசியில் ஒன்றாக இருப்பதால், அவர்கள் எப்போதும் நன்மைகளை பெறுகின்றனர். குரு இவர்களுக்கு விடாமுயற்சி, துணிச்சல் போன்றரை அளிப்பார். தொழில் மற்றும் வேலையில் சிறந்து விளங்குவார்கள். நீதி ரீதியாக எந்த பிரச்சனையும் பெரிதாக இவர்களுக்கு இருக்காது.
தனுசு (Sagittarius): குருவுக்கு தனுசு ராசி மிகவும் பிடித்தமான ராசியாக உள்ளது. இது அவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கிறது. இவர்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். கல்வி மற்றும் ஞானத்தில் சிறந்து விளங்குவார்கள். பணம் சேமிப்பு அதிகமாக இருக்கும். மேலும், ஆன்மீகத்தில் அதிகம் நாட்டம் கொண்டவர்களாக தனுசு ராசிக்காரர்கள் இருப்பார்கள்.
மீனம் (Pisces): குருவின் பிடித்த ராசியாக மீனம் இருப்பதால், இவர்கள் எப்போதும் குருவின் ஆசியை பெறுகிறார்கள். இதனால் அவர்களுக்கு பெரிய அளவில் பிரச்சனை ஏதும் வராது. சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிக பெறுவார்கள். பொருளாதாரத்தில் கஷ்டங்கள் இருக்காது. மேலும், மீன ராசிக்காரர்களுக்கு கற்பனை திறன் அதிகமாக இருக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)