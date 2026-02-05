இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்.. 12 ஆண்டுக்கு பின் குருவால் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி

Guru Margi 2026: ஜோதிடத்தின்படி, ஹோலிக்குப் பிறகு, குரு மிதுன ராசியில் நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்குவார், இதன் காரணமாக சில ராசிக்காரர்களுக்கு மரியாதை மற்றும் கௌரவம் கிடைக்கக்கூடும். எனவே இந்த ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
வேத ஜோதிடத்தின்படி, குரு 13 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தான் ஒரு ராசியிலிருந்து அடுத்த ராசிக்கு இடம்பெயர்ச்சி அடைவார், இது மனித வாழ்க்கையையும் உலகத்தையும் பாதிக்கிறது. குரு தற்போது வக்கிர இயக்கத்தில் உள்ளது மற்றும் மார்ச் 13 அன்று ஹோலிக்குப் பிறகு வக்கிர நிவர்த்தி அடைந்து நேரடியாக பயணிக்கத் தொடங்கும்.
குருவின் நேரடி வக்கிர நிவர்த்தி சில ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் மரியாதை மற்றும் கௌரவம் கிடைக்கலாம், புதிய வேலையும் கிடைக்கலாம். எனவே இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
துலாம்: குருவின் நேரடிப் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம். குரு உங்கள் பெயர்ச்சி ஜாதகத்தின் ஒன்பதாவது வீட்டில் நேரடியாகப் பெயர்ச்சி அடைவார். எனவே, இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கலாம், மேலும் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படலாம். வணிக நோக்கங்களுக்காகவும் நீங்கள் பயணம் செய்யலாம்.
கும்பம்: குருவின் வக்கிர நிவர்த்தி இயக்கம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். குரு உங்கள் ராசியின் ஐந்தாவது வீட்டில் நேரடியாகப் பெயர்ச்சி அடைவார். எனவே, இந்த நேரத்தில் குழந்தைப் பேறு தொடர்பான சில நல்ல செய்திகளைப் பெறுவீர்கள். காதல் உறவு திருமணமாகவும் மாறக்கூடும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களையும் நீங்கள் பெறலாம்.
மீனம்: குருவின் வக்கிர நிவர்த்தி இயக்கம் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் ராசியின் நான்காவது வீட்டில் பயணிப்பார் குரு பகவான். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு வாகனம் மற்றும் சொத்து கிடைக்கக்கூடும். மூதாதையர் செல்வம் மற்றும் சொத்துக்களையும் நீங்கள் வாரிசாகப் பெறலாம். வேலை செய்பவர்களுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் அல்லது பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும்.
வியாழக்கிழமைகளில் குரு பகவானின் சன்னதியில் அவரை வணங்கி கொண்டக்கடலை மாலை சாற்றுவது குரு பகவானின் அருளை பெற உதவும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.