குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 5 ராசிகளுக்கு குபேர யோகம், வெற்றிகள் குவியும், பணக்காரராகும் வாய்ப்பிருக்கு

Guru Nakshatra Peyarchi Palangal 2026: குரு பகவான் புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் வழியாக மேற்கொள்ளும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, பல ராசிகளுக்கு மாற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் தரப் போகிறது. இதில் மிக முக்கிமான அம்சம் என்னவென்றால், புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் அதிதேவதையே குரு பகவான் ஆவார்; எனவே, இது ஒரு 'சுய நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி'யாகக் கருதப்படுகிறது. இத்தகைய அமைப்பில், குரு பகவானின் தாக்கம் இன்னும் அதிக வலிமை வாய்ந்ததாக அமைகிறது.
ஜோதிடத்தினபடி, கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும், 'தெய்வீக குரு' எனப் போற்றப்படும் வியாழன் கிரகத்தின் நட்சத்திர மாற்றமும் (நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி) மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. இம்முறை, 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி, திங்கட்கிழமை அன்று மாலை 4:43 மணிக்கு, குரு கிரகம் 'புனர்பூசம்' நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிக்கிறது. புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதி குரு கிரகம் என்பதால், இந்நிகழ்வு 'சுவராசி நட்சத்திர கோச்சாரம்' (தன் சொந்த ராசிக்குரிய நட்சத்திரத்திற்குள் நிகழும் பெயர்ச்சி) என்று அழைக்கப்படுகிறது; மேலும் இதனால் பலமடங்கு சாதகமான பலன்கள் அள்ளித் தரும் அமையும். இக்காலகட்டத்தில், நிதிநிலை, தொழில் மற்றும் ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பல ராசிகளுக்கு, இக்கட்டம் முன்னேற்றத்தையும், புதிய வாய்ப்புகளையும், நல்வாய்ப்புகளின் வரவையும் பறைசாற்றுவதாக அமையும்.
குரு கிரகம் தனது சொந்த நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிக்கும்போது, அதன் சுபகரமான தாக்கம் பன்மடங்கு பெருகுகிறது. பலருக்கும், இது ஒரு புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தைப் போன்ற உணர்வை அளிக்கக்கூடும்-வாய்ப்புகள், ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவை ஒருங்கே இணையும் ஒரு அத்தியாயமாக அமையும்.
மேஷம்: இந்தப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நிம்மதியைத் தரக்கூடும். பழைய மன அழுத்தங்களும் பிரச்சனைகளும் படிப்படியாகக் குறையும். கடன் சுமை குறையலாம், மேலும் புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், உடல் நலமும் சீராக இருக்கும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தக் காலம் புதிய வாய்ப்புகளால் நிறைந்திருக்கும். முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவடையத் தொடங்கும், மேலும் புதிய வருமான வழிகள் உருவாகலாம். படிப்பிலும் போட்டித் தேர்வுகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடகம்: இந்தக் காலம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவரும். தொழில் முன்னேற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மேலும் கடின உழைப்புக்கு பலன் கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், முதலீடுகள் லாபத்தை தரும். பழைய தகராறுகளும் தீர்க்கப்படலாம்.
துலாம்: இந்தக் காலகட்டத்தில் துலாம் ராசிக்காரர்கள் நிலைத்தன்மையையும் நிதி வலிமையையும் பெறக்கூடும். வருமானம் அதிகரிக்கும் என்றும், சமூக மரியாதை வளரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய கூட்டாண்மைகள் நன்மை பயக்கக்கூடும்.
தனுசு: இந்தப் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளை தரும். வேலை மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. வெளிநாட்டு விவகாரங்களில் வெற்றி கிடைக்கும், மேலும் குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும்.
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.