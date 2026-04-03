குரு பகவானின் அருளால் குபேர யோகம்: அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் 4 ராசிகள்

Guru Nakshatra Peyarchi Effect 2026: மே மாதத்தில், குரு பகவான் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்; இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் நான்கு (ரிஷபம், மிதுனம், தனுசு, மீனம்) ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
அறிவு மற்றும் நற்பேற்றிற்குரிய காரக கிரகமான குரு, மே மாதத்தில் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் நுழையவுள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 14-ஆம் தேதி, குரு பகவான் காலை 7:19 மணிக்கு, புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார். குருவின் இந்த பாத சஞ்சாரம் ஜூன் 2-ஆம் தேதி வரை தொடரும். இதன் விளைவாக, நான்கு ராசிகளுக்கு சுப பலன்கள் கிடைக்கும். அந்த நான்கு ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.

ரிஷபம் ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் ஒரு புதிய நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி ஆவது  நன்மைகளைக் கொண்டுவரும். வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். உங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய நற்செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் தொழில் அல்லது கல்வி சார்ந்த முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கான காலம் கனிந்துள்ளது. மேலும், உங்கள் செல்வச் செழிப்பும் அதிகரிக்கக்கூடும்.

மிதுனம் மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் ஒரு புதிய நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி ஆவது ஒரு சாதகமான பலன்களை அள்ளித் தரும். திருமணம் நடக்கலாம். பிள்ளைகள் மூலம் நற்செய்திகள் பெறலாம். குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வணிகம் சார்ந்த முடிவுகளைத் திட்டமிட்டு மேற்கொள்வதன் மூலம், பெரும் நிதி ஆதாயங்களை ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும்.

தனுசு தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு கிரகம் நட்சத்திர பாதத்தை மாற்றப் போவது மிகவும் சுபமானதாக அமையும். வாழ்வில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும்; மேலும், புதிய மனிதர்களைச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் கிடைக்கலாம். எதிர்கால ஆதாயங்களுக்கு வழிவகுக்கும் திட்டங்களை நீங்கள் முன்னெடுத்துச் செயல்படுவீர்கள்; அத்துடன், சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்தும் வலுப்பெறும்.

மீனம் மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் ஒரு புதிய நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி ஆவது மிகுந்த நற்பேற்றை தரும். தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் நிறைவுபெறும். தொழிலில் திடீர் மற்றும் நல்ல ஆதாயங்களை தரும். தொழில்ரீதியான வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்; உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான முழுமையான பலன்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள். உங்கள் பொருளாதார நிலை மேம்படும்; அத்துடன், உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் பெருகும்.

குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு. 

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

