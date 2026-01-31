குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஆரம்பம்: 3 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், இனி அனைத்திலும் வெற்றி

ஜோதிடத்தில், புனர்பூசம் நட்சத்திரம் 27 நட்சத்திரங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நட்சத்திரம் குறிப்பாக நேர்மறை ஆற்றல், செழிப்பு மற்றும் புதுமையைத் தருகிறது.
ஜோதிடத்தில், குருவின் நிலை வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. குரு ஒரு ராசியில் சுமார் ஒரு வருடம் தங்குவார், ஆனால் மிதுன ராசியில், அதன் வேகம் அதிகரித்து, அடிக்கடி ராசிகளை மாற்றி வருகிறது.
குரு அவ்வப்போது ராசிகளையும் மாற்றுகிறார், இதன் விளைவுகள் அனைத்து ராசிகளிலும் தெரியும். ஜனவரி 2026 இல், குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது மற்றும் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி முதல் இடத்திற்குள் நுழைவார். இந்த மாற்றம் மேஷம், மிதுனம் மற்றும் துலாம் ராசிகளின் கீழ் பிறந்தவர்களுக்கு நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக ஒரு திட்டம் அல்லது பணியில் சிக்கித் தவிப்பவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிதி நல்வாழ்வு வலுவடையும். வீட்டில் அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக மரியாதையையும் கொண்டு வரும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, கல்வி, தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி ஆகிய துறைகளில் குருவின் செல்வாக்கு சாதகமாக இருக்கும். உயர்கல்வி அல்லது போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் தங்கள் முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்தக் காலகட்டத்தில் நெட்வொர்க்கிங் மற்றும் தொடர்புகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் வரக்கூடும், இது உங்கள் வணிகம் மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் பயனளிக்கும்.
துலாம்: குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டகரமானதாக இருக்கும். பயண வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். புதிய வேலை அல்லது வணிக வாய்ப்புகள் உருவாகும். குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும், உறவுகள் மேலும் இணக்கமாக மாறும். குருவின் ஆசிகள் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயங்கள், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் கல்வி வெற்றியைக் கொண்டு வரும்.
