குரு பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்.. பணம், புகழ், வெற்றி குவியும்

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 13, 2026, 06:06 PM IST|Updated: May 13, 2026, 06:06 PM IST

Guru Natchathira Peyarchi: குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி நடக்கிறது.  குரு பகவான் ஜூன் 18ஆம் தேதி பூச நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். குருவின் இந்த பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் அள்ளிக் கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

 

ஜோதிட ரீதியாக ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக குரு பகவான் இருக்கிறார். குரு பகவானின் நிலை 12 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றைல மட்டுமே கொடுக்கும்.  12 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை குரு பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அவ்வப்போது நட்சத்திரத்தையும் குரு பகவான் பெயர்ச்சி அடைகிறார். 

 

அந்த வகையில், குரு பகவான் பெயர்ச்சி  ஜூன் மாதம் நடக்க இருக்கிறது. குரு பகவான் ஜூன் 18ஆம் தேதி அன்று இரவு 9.32 மணிக்கு பூச நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். குரு பகவான் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி வரை பூச நட்சத்திரத்தில் பயணிப்பார்.  இந்த பெயர்ச்சி நான்கு ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கிறது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

 

கடகம் - குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சுபமாக இருக்கும். குருவின் அருளால் சுப காரியங்கள் நடக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். புதிய வாகனம், வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.  வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, சம்பளமும் உயரக் கூடும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலும், தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு சிறந்த காலமாக இருக்கும். எதிர்பாராத லாபங்களை பார்ப்பீர்கள்.

 

கன்னி - குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். குருவின் நிலை சுப பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும்.  பணியில் இருப்பவர்களுக்கு வருமானம் உயரக் கூடும். வேலையில்லாமல் இருப்பவர்கள் நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். சேமிப்பு உயரக் கூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அமைதி சேமிப்பு அதிகரிக்கலாம். உங்களது கடின உழைப்பிற்கு வெற்றி கிடைக்கும. தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வீர்கள். 

தனுசு -  குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழில் ரீதியாக முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அரசு வேலை குறித்த நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் மாணவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள். உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை, தைரியம் அதிகரிக்கும. உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். 

 

மீனம்  - குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் மீன ராசிக்காரர்கள் அற்புதமான பலன்களை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். தொழிலில் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள். அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெரும். இந்த காலக்கட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றியில் முடியும். வீடு, வாகனம் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கும். அதிர்ஷ்டம் பெரும். நினைத்த காரியங்கள் அனைத்து கைகூடும்.

Tags:
Guru Peyarchi
Jupiter transit
Guru Peyarchi Palangal
Guru Natchathira Peyarchi

