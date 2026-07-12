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குருவின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. ஜூலை 19க்கு பிறகு 3 ராசிகளுக்கு தலைவிதியே மாறப்போகுது!

Written ByR Balaji
Published: Jul 12, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:36 AM IST

Guru Peyarchi Palangal: குரு பகவான், பூச நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்திற்குள் வரும் ஜூலை 19 ஆம் தேதி நுழைகிறார். இந்த பெயர்ச்சி 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அபிரிமிதமான வளர்ச்சியை தர இருக்கிறது. 

 

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ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சுப கிரகமாக கருதப்படும் குரு பகவான் அறிவு, செல்வம், ஆன்மீகம் மற்றும் உயர் பதவிகளுக்கு அதிபதியாக விளங்குகிறார். அவரின் ஒவ்வொரு நகர்வும் மனிதர்களின் வாழ்வில் பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.

 

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அந்த வகையில், வரும் ஜூலை 19 அன்று குரு பகவான், பூச நட்சத்திரத்தின் 3 ஆம் பாதத்திற்குள் நுழைகிறார். இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி வளர்ச்சி, பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை வாரி வழங்கக்கூடியது. இந்த மாற்றத்தால் 3 ராசிக்காரர்கள் அசுர வளர்ச்சியையும், பெரும் நன்மைகளையும் பெற இருக்கின்றனர். 

 

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மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி நிதி நிலையிலும், குடும்ப சூழலிலும் அற்புதமான மாற்றங்களை அள்ளித்தரப் போகிறது. நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கி கிடந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். நீங்கள் செய்யும் முதலீடுகள் இரட்டிப்பு லாபத்தை தந்து, உங்களின் எதிர்காலத்தை பிரகாசமாக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கும், பணிமாற்றத்திற்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கும் அவர்கள் விரும்பியபடியே நல்ல நிறுவனங்களில் வாய்ப்புகள் தேடி வரும். மேலும், குடும்பத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி அமைதி நிலவும். 

 

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கடகம்: கடக ராசியில் குரு பகவான் ஏற்கனவே வலுவான நிலையில் இருப்பதால், இந்த பூச நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி உங்களுக்குப் பொற்காலமாக அமையப் போகிறது. உங்களின் சாதுரியமான முடிவுகளும், புத்திசாலித்தனமும் உத்தியோகத்திலும், சமூகத்திலும் உங்களுக்கு தனி மரியாதையையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றுத்தரும். தொழிலதிபர்கள் மற்றும் வியாபாரிகளுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக இது மிகச் சிறந்த காலகட்டம். கடந்த சில காலமாக இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி, புத்துணர்ச்சியுடனும் நேர்மறை எண்ணங்களுடனும் செயல்படுவீர்கள்.

 

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தனுசு: தனுசு ராசியின் அதிபதியே குரு பகவான் என்பதால், தனது சொந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கப் போகிறார். பல மாதங்களாக இழுபறியாக இருந்த காரியங்கள் மற்றும் அரசு வழியிலான வேலைகள் அனைத்தும் தடங்கலின்றி முடியும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்கு இருக்கும். உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரமும், வேலையில் பெரிய அளவிலான பதவி உயர்வுகளும் இந்த காலகட்டத்தில் சாத்தியமாகும். மேலும், கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் கூடும். 

 

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(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

TAGS:
Guru Peyarchi 2026
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