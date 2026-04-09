குரு இரட்டை பெயர்ச்சி பலன்கள்.. 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், டபுள் ஊதிய உயர்வு

Guru Peyarchi 2026: குரு பகவானின் முதல் ராசி மாற்றம் ஜூன் மாதத்திலும், இரண்டாவது ராசி மாற்றம் அக்டோபர் மாதத்திலும் நிகழப் போகிறது. இந்த இரட்டை குரு பெயர்ச்சியால் நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு அளப்பரிய நன்மைகளைக் கொண்டுவரும். அந்த ராசிகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Guru Peyarchi 2026: குரு கிரகம் மகிழ்ச்சி, நல்வாய்ப்பு, திருமண வாழ்க்கை மற்றும் ஞானம் ஆகியவற்றிற்கான காரகனாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த கிரகம் எப்போதெல்லாம் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுகிறதோ, அப்போதெல்லாம் அது அனைத்து தனிநபர்களின் வாழ்விலும் தவிர்க்க இயலாத வகையில் ஏதேனும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த ஆண்டில் அதாவது 2026 ஆம் ஆண்டில் குரு கிரகம் இரண்டு முறை ராசி மாற்றம் செய்யப்போகிறார்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, குருவின் இந்த இரட்டைப் பெயர்ச்சியானது, நான்கு ராசிக்காரர்களுக்குச் சிறப்பான நற்பலன்களை அளிக்கக்கூடியதாக அமையும். இந்தப் பெயர்ச்சியின் விளைவாக, நான்கு ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக ஜொலிக்கவுள்ளது. எனவே இந்த ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.
குரு ராசி மாற்றம் எப்போது செய்யும்? முதல் குரு பெயர்ச்சி : ஜூன் 2, 2026 அன்று கடக ராசியில் பிரவேசிக்கும். இரண்டாம் குரு பெயர்ச்சி – குருவின் இரண்டாவது பெயர்ச்சி அக்டோபர் 31 அன்று நிகழும்; இந்நாளில், குரு சிம்ம ராசியில் பிரவேசிக்கும்.
மேஷம்: குருவின் பெயர்ச்சியானது, மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குப் பெரும் நன்மைகளைக் கொண்டுவரும். பழைய கடன்களிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவீர்கள்; மேலும், திடீர் நிதி ஆதாயங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகும். உங்கள் நிதி நிலைமை கணிசமாக வலுப்பெறும். நீண்ட காலமாக நீங்கள் வேலை மாற்றத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால், இந்தப் பெயர்ச்சிக் காலத்தில் நீங்கள் விரும்பிய ஊதிய உயர்வாய்ப் பெறக்கூடும்.
மிதுனம்: இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது, மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கும் நன்மை பயப்பதாக அமையும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தம் கைகூடக்கூடும். திருமண வரன்கள் உங்களைத் தேடி வரலாம். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் உங்கள் கனவு நிறைவேறக்கூடும்.
சிம்மம்: இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் வருமானத்தில் மிகப்பெரிய உயர்வை காண்பார்கள். உங்கள் முதலீடுகளிலிருந்து, நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வருவாயைப் பெறக்கூடும். வெளிநாட்டிற்குப் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பை விட மிகவும் வலுப்பெறும். வீடு வாங்குவது குறித்த உங்கள் கனவும் நிறைவேறக்கூடும்.
தனுசு: உங்கள் சுகபோகங்களும் வசதிகளும் பெருகும். வீட்டில் மங்களகரமான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். உங்கள் குழந்தைகளைச் சார்ந்த நல்ல செய்திகள் உங்களுக்கு வந்து சேரலாம். உங்கள் பொருளாதார நிலை முன்பை விட வலுப்பெறும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழில் துறையில் இருப்பவர்கள் கணிசமான லாபம் ஈட்டுவார்கள்.
