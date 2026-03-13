குரு பகவானுக்கு பிடித்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள்.. கோடீஸ்வர யோகம், சொத்து, நகை சேரும்

Guru Favourite Zodiac Signs: குரு பகவான் செல்வம், அதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கிறார். எனவே, குருவின் அதிர்ஷ்ட ராசிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
Guru Favourite Zodiac Signs: மீனம், சிம்மம், தனுசு, கடகம் ஆகிய ராசிகள் குருவுக்கு பிடித்த ராசிகளாக உள்ளன. எனவே, இவர்களுக்கு குருவின் அருளாள் பல நன்மைகளை பெறுவார்கள்.
ஜோதிட ரீதியாக, குரு பகவான் சுப கிரகமாக கருதப்படுகிறது. குரு பகவான் செல்வம், அதிர்ஷ்டம், அறிவாற்றல், ஞானம், செழிப்பு ஆகியவற்றை குறிக்கிறார். குரு ஒரு வருட இடைவெளியில் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். குரு தனுசு மற்றும் மீன ராசியின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறார்.
குரு பகவானின் பெயர்ச்சியால் கஜகேசரி உள்ளிட்ட யோகங்கள் உருவாகிறது. ஜோதிட கணக்கீன்படி, குரு வலுவாக இருந்தால், கல்வி, தொழில், வேலை, வணிகம் என அனைத்திலும் வெற்றி மகிழ்ச்சி இருக்கும். ஆனால், சில ராசிகள் குருவுக்கு பிடித்த ராசிகளாக உள்ளன. அவை என்னென்ன என்று பார்ப்போம்.
கடகம் - கடக ராசியை சந்திரன் ஆள்கிறார். இருப்பினும், இந்த ராசியில் குரு உச்சமாக கருதப்படுகிறது. இதானல், கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு குருவின் அருளால் சிறப்பு நன்மைகளை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து பணக் கஷ்டங்கள் தீரும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பணி, தொழிலில் செல்வம் குவியும்.
தனுசு - தனுசு ராசியின் அதிபதியாக குரு பகவான் இருக்கிறார். தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு ஆசீர்வாதம் இருக்கும். குரு பகவானின் அருளாள் தனுசு ராசிக்காரர்கள்ளுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும். திருமண வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை, தொழிலில் சிறந்து விளங்குவார்கள். குரு அருளால் வெற்றிகரமாக தொழில் நடத்துவீர்கள். உங்களுக்கு எந்த விதித்திலும் பிரச்னைகள் ஏற்படாது.
சிம்மம் - சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவானின் சிறப்பு அருள் கிடைக்கும். உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்களை அடைக்கும் திறன் இருக்கும். குருவின் அருளால், பணப் பலன்கள் கிடைக்கும். குருவின் அருளால் தொழில், வேலையில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள், பாராட்டுகள் உங்களுக்கு பணியிடத்தில் கிடைக்கும்.
மீனம் - குரு பகவான் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பக்க பலமாக இருப்பார். நேர்மறையான ஆற்றலை பெறுவார்கள். கோடீஸ்வர யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. குருவின் அருளால் செல்வ செழிப்புடன் வாழ்வீர்கள். பழைய கடன்கள் அடையும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பல வழிகளில் இருந்து வருமானத்தை பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.