குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் முதல் 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. பொன், பொருள் சேரும்

குரு கடகம் ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவது, 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தருகிறது.

 

ஜோதிடத்தில் ஒரு சிறப்பு இடத்தை பிடித்திருக்கும் குரு மங்களகரமான கிரகமாக கருதப்படுகிறது. ஞானம், அதிர்ஷ்டம், மகிழ்ச்சி, செழிப்பு ஆகியவற்றின் காரணியாக குரு உள்ளது. 

 
குரு பகவான் அவ்வப்போது தனது ராசியை மற்றிக்கொள்வார். அதனால் சில யோகங்களும் உருவாகும். அந்த வகையில், குரு ஜூன் 2 ஆம் தேதி கடக ராசிக்கு பிரவேசிக்கிறார். அங்கு அக்டோபர் 31 வரை நிலைத்திருக்கும்.   

குருவின் கடக ராசி மாற்றம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளில் மட்டும் அதிக தக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.   

மேஷம் (Aries): குருவின் ராசி மாற்றம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பல வகையில் நன்மைகளை தருகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், பணவரவு இருக்கும். பொருளாதார பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீரும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உடல் நிலை சிறப்பாக இருக்கும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.   

கடகம் (Cancer): கடக ராசியிலேயே குரு பெயர்ச்சி ஆவதால், மற்ற ராசிகளை காட்டிலும் இந்த காலகட்டம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும். சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். இரட்டிப்பான லாபத்தை பார்க்க முடியும். மேலும், ஆளுமை திறன் அதிகரிக்கும்.   

விருச்சிகம் (Scorpio): விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் ராசி மாற்றம் சாதகமான காலத்தை கொடுக்கிறது. இந்த காலத்தில் அதிகமாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவை அனைத்தும் நன்மைகளையே தரும். வியாபாரத்தில் பெரிய ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்படலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மேலும், நீதிமன்ற வழக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால் உங்களுக்கு சாதகமாக முடியும்.   

மீனம் (Pisces): குருவின் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வருமானம் மற்றும் தொழில் விஷயங்களில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது ஒரு பெரிய பொறுப்பு கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. முடங்கி கிடக்கும் வேலைகள் முடிவடையும்.   

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)  

