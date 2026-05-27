12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு குரு பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும்.. ஜூன் முதல் ராஜவாழ்க்கை

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 27, 2026, 06:22 PM IST|Updated: May 27, 2026, 06:22 PM IST

Guru Peyarchi Palangal June:  ஜோதிட ரீதியாக ஜூன் மாதம் நடக்கும் குரு பெயர்ச்சியால் பல ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இந்த பெயர்ச்சி நடைபெறுவது  முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. குரு பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும்.

ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம வாய்ந்த கிரகமாக குரு பகவான் இருக்கிறார். 12 ஆண்களுக்கு பிறகு, ஜூன் 2ஆம் தேதி குரு பெயர்ச்சி நடக்கிறது. குரு பகவான் தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  அங்கு அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வரை  கடக ராசியில் குரு பகவான் இருப்பார். குருவின் இந்த பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பதை பார்ப்போம்.

 

மேஷம் - குருவின் பெயர்ச்சியால் ஜூன் முதல் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும். குருவின் அருளை முழுமையாக பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு இருக்கும. இழந்த பணத்தை மீண்டும் பெறுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவு இருக்கும். வருமானம் உயரும்.

 

கடகம் - குரு பெயர்ச்சியால் கடக ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். ஒரு பொன்னான நேரமாக இருக்கும். புதிய வேலை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்களின் உதவி இருக்கும். புதிய பொறுப்புகள், பதவி உயர்வு இருக்கும். வெளிநாடு பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். 

 

சிம்மம் - குருவின் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். உங்கள் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நல்ல செய்திகளை கேட்பீர்கள். மேலும், திருமண தடைகள் நீங்கும். விரைவில் நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்த காலமாக இருக்கும். மேலும், வருமானம் உயரக் கூடும். பழைய கடன்கள் அடையும்.

துலாம் - குருவின் பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும்.  உங்கள் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.  மேலும், உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும.  இந்த காலக்கட்டத்தில் தன்னம்பிக்கை தைரியம் அதிகரிக்கும். மேலும், நீண்ட காலமாக நிலுவைல் இருக்கும் பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் பணிகளில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். 

