/குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்: கடக ராசிக்கு மாறும் குரு.. இந்த ராசிகளுக்கு இனி தொட்டதெல்லாம் பொன்!

Guru Peyarchi Palangal: குரு பகவான் கடக ராசிக்கு மாறப்போகிறார்! இந்த மாற்றம் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன திருப்பங்களை கொண்டு வரப்போகிறது? மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இப்போது தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
அறிவு, செல்வம், குழந்தை பாக்கியம் மற்றும் மங்கல நிகழ்வுகளுக்கு காரணியான குருவின் இந்த மாற்றத்தால், எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை பொழியப்போகிறது? முழுமையான பலன்கள் இதோ:
குரு உங்கள் ராசிக்கு 4-ம் வீட்டிற்கு செல்வதால், வீடு, வாகனம் மற்றும் நிலம் வாங்கும் யோகம் கைகூடி வரும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத முன்னேற்றம் உண்டாகும். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைப்பதோடு, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
ரிஷப ராசியினருக்கு இது லாபகரமான காலம். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது சரியான நேரம். திருமணமாகாதவர்களுக்கு வரன் அமையும், குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு நற்செய்தி கிடைக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
மிதுன ராசிக்கு 2-ம் வீட்டிற்கு குரு வருவதால், பணத்தட்டுப்பாடு நீங்கி சேமிப்பு உயரும். உங்கள் பேச்சாற்றலால் காரியங்களை சாதிப்பீர்கள். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறந்து விளங்குவதோடு, கல்வித் துறையில் சாதனை படைப்பார்கள்.
குரு உங்கள் ராசியிலேயே (1-ம் வீடு) அமர்ந்து உச்சம் பெறுவதால், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடல்நலப் பாதிப்புகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் தேடி வரும். சுப நிகழ்ச்சிகள் தடையின்றி நடக்கும்.
பொருளாதார ரீதியாக சிம்ம ராசிக்கு இது ஏற்றமான காலம். நீண்ட நாட்களாக இருந்த கடன் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். விரும்பிய வேலை மாற்றம் கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். காதலிப்பவர்களுக்கு திருமண யோகம் கூடி வரும்.
கன்னி ராசிக்கு தொழில் ரீதியான வளர்ச்சி அபரிமிதமாக இருக்கும். குடும்ப உறவுகள் மேம்படும். புதிய தொடர்புகள் மூலம் லாபம் ஈட்டுவீர்கள். வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்கும் கனவு நனவாகும். உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்.
தொழில் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் சில சவால்கள் இருந்தாலும், குருவின் அருளால் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்று சாதிப்பீர்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும் என்றாலும், தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
உங்கள் ராசிக்கு 9-ம் வீட்டில் குரு சஞ்சரிப்பதால், தடைபட்ட காரியங்கள் யாவும் வெற்றிகரமாக முடியும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் லாபம் தரும். உயர்கல்வி கற்க நினைப்பவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம்.
ராசி அதிபதி குரு 8-ம் வீட்டிற்கு செல்வதால், வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். கணவன் - மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும். சுப காரியங்களுக்கான பயணங்கள் அமையும்.
மகர ராசிக்கு 7-ம் வீட்டில் குரு சஞ்சரிப்பதால், கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். வேலைப்பளு அதிகரித்தாலும் வருமானத்திற்கு குறைவிருக்காது. ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சிறு கவனம் தேவை.
6-ம் வீட்டில் குரு அமர்வதால், தொழில் வாழ்க்கையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். உங்கள் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும் காலம் இது. காதல் வாழ்க்கையில் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி இனிமை கூடும்.
மீன ராசிக்கு 5-ம் வீட்டில் குரு சஞ்சரிப்பது பல நன்மைகளைத் தரும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் பணி கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை உயரும். நீண்ட நாள் காத்திருந்த திருமண வரன் கைகூடும்.
இந்தத் தகவல்கள் பொதுவான ஜோதிட நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டவை. தனிப்பட்ட ஜாதக அமைப்பைப் பொறுத்து பலன்கள் மாறுபடலாம்.