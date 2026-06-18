/மீண்டும் குரு பெயர்ச்சி: இன்று முதல் பட்டையை கிளப்பப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்

Guru Nakshatra Peyarchi Palangal: இன்று குரு பகவான் பூச நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம் ஆகும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளின் பட்டியலில் உங்கள் ராசியும் உள்ளதா?
Guru Nakshatra Peyarchi Palangal: குரு பகனான் இன்று (ஜூன் 18) பூச நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது மிகப்பெரிய ஜோதிட நிகழ்வாக கருதப்படுகின்றது. சனி பகவானின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட பூச நட்சத்திரத்தில் குருவின் இந்த முக்கியப் பெயர்ச்சி, உலகம் மற்றும் அனைத்து ராசிகளிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளுக்கு இதனால் பன்மடங்கு லாபம் கிடைக்கும், மகிழ்ச்சி மழையாய் பொழியும், உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும், குடும்பம் செழிக்கும். மொத்தத்தில் இந்த காலம் அவர்களுக்கு மிக அனுகூலமான ஒரு காலமாக அமையும்.
பூச நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கும். குரு பெயர்ச்சி இவர்களது வாழ்வில் செல்வம், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் மகிழ்ச்சி உள்ளிட்ட குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஜாக்பாட் நன்மைகளை அளிக்கும். நிதி வளர்ச்சி மற்றும் தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். குருவின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக பொன்னான வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும். சம்பளம் பெறுபவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலைக்கான சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். தடைபட்ட வணிகப் பணிகள் விரைவாக நிறைவடையும், புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணம் திரும்பக் கிடைப்பது வங்கி இருப்பை அதிகரிக்கும். இக்காலத்தில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் கணிசமான லாபத்தைத் தரும்.
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். இந்த காலத்தில் குடும்ப மகிழ்ச்சி மற்றும் அறிவுசார் வளர்ச்சி ஏற்படும். மிதுன ராசியினருக்கு, இந்த பெயர்ச்சி மன அமைதியையும் குடும்ப ஒற்றுமையையும் மேம்படுத்தும். நீண்ட கால குடும்பப் பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறலாம். மாணவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இக்காலம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும். உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் வலுவடையும். நீண்ட கால உடல்நலப் பிரச்சனைகளிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவீர்கள்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு குரு பகவான் அனுகூலமான நன்மைகளை அளிப்பார். பூச நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சியின் தாக்கம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நம்பிக்கை மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை வெகுவாக அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள திட்டங்கள் மற்றும் அரசு சார்ந்த பணிகள் இக்காலத்தில் தடங்கலின்றி நிறைவடையும். ஆன்மீக மற்றும் மதச் செயல்பாடுகளில் உங்கள் நாட்டம் அதிகரிக்கும். தொழில் அல்லது கல்வி நோக்கங்களுக்காக மேற்கொள்ளப்படும் பயணங்கள் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் மகிழ்ச்சியான முடிவுகளைத் தரும்.
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சொத்துச் சேரும், வசதி வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். பூச நட்சத்திரத்தில் குரு பெயர்ச்சி துலா ராசியினருக்கு, பொருள்சார் வசதிகளையும் தொழில் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மையையும் தரும். புதிய வீடு, நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும், பூர்வீகச் சொத்து மூலம் கணிசமான ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் இப்போது உள்ளன. கூட்டாகத் தொழில் செய்பவர்களுக்குள் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு அதிகரித்து, அதிக லாபம் கிடைக்கும். திருமண வாழ்க்கை இணக்கமானதாக மாறும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
ஜூன் 18 அன்று குரு பகவான் 'பூசம்' (Pushya) நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவது கும்ப ராசியினருக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும். பணியிடத்தில் எதிரிகளை வெல்வீர்கள்; தடைபட்டிருந்த பணிகள் நிறைவடையும். நிதி நிலைமை வலுவடைவதால் பழைய கடன்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும்; மேலும் உங்கள் உடல்நலமும் மேம்படும்.
மாணவர்கள் கல்வியில் ஆர்வம் அதிகமாகி, நல்ல மதிப்பெண்களை பெற, 'குருதேவாய வித்மஹே, ப்ரஹ்மானந்தாய தீமஹி, தன்னோ குருஹு பிரச்சோதயாத்' என்ர குரு காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் கூறலாம்.
குரு அருள் கிடைத்து, சகல செல்வங்களும் கிடைக்கப்பெற்று, வளமான வாழ்க்கை வாழ, 'குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர; குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ' என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயனம் செய்யலாம்.
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