குருவின் பார்வையால் கோடீஸ்வர யோகம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ யோகம்!

குரு பகவானின் சுப பார்வையால் வாழ்வில் பெரும் முன்னேற்றமும், பொருளாதார உயர்வும் பெறக்கூடிய 3 ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்று பார்ப்போம்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், தேவகுருவான பிரகஸ்பதி எனப்படும் குரு பகவான் அறிவு, செல்வம், அதிர்ஷ்டம் ஆகியவற்றிற்கு அதிபதியாக போற்றப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் குருவின் பார்வை இருந்தால் அவருக்கு நல்ல நேரம் அமையும்.
அந்த வகையில், அடுத்த மூன்று மாத காலத்திற்கு, குரு பகவானின் சுப பார்வையால், குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு தனலட்சுமியின் அருள் முழுமையாக கிடைத்து, வாழ்வில் பெரும் முன்னேற்றமும், பொருளாதார உயர்வும் ஏற்படப் போவதாக ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.
குருவின் பார்வை பெற்று அதிர்ஷ்டத்தை பெற போகும் அந்த 3 ராசிகர்கள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேஷம் குருவின் பார்வையால், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அடுத்த மூன்று மாதங்கள் ஒரு பொற்காலமாக அமையப் போகிறது. நீண்ட நாட்களாக தொடர்ந்து வந்த கடன் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்து, நிம்மதி பிறக்கும். முதலீடு செய்த தொகைகள் பல மடங்காக லாபம் தரும்.
ரிஷபம் குருவின் அருளால், ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு மாபெரும் அதிர்ஷ்ட காலம் தொடங்கியுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக கனவாக இருந்த நிலம், வீடு, அல்லது பண்ணை வீடு வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். தொழிலில் செய்யும் முதலீடுகள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபத்தைத் தரும்.
தனுசு தனுசு ராசியின் அதிபதியே குரு பகவான் என்பதால், இந்தப் பெயர்ச்சியின் முழுமையான சுபப் பலன்களையும் இவர்கள் பெறுவார்கள். இதுவரை தடையாக இருந்த அனைத்துப் பொருளாதாரச் சிக்கல்களும் விலகி, பல வழிகளில் புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வங்கிக் கடன் உதவிகள் எளிதில் கிடைத்து, சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.