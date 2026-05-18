குரு பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. 60 நாட்கள் நீடிக்கும் குபேர யோகம்!

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 18, 2026, 09:06 AM IST|Updated: May 18, 2026, 09:06 AM IST

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அறிவு, ஞானம் ஆகியவற்றின் அதிபதியாக விளங்கும் குரு பகவான், இன்னும் ஒரு மாதத்தில் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றவிருக்கிறார். இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் காரணமாக சில ராசிக்காரர்களின் தலைவிதியே மாறப்போகிறது என்று ஜோதிட நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

 

நவகிரகங்களின் சுப கிரகமான குரு, வரும் ஜூன் 18 ஆம் தேதி பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார். ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி வரை அவர் இதே நட்சத்திரத்தில் தான் சஞ்சரிக்க உள்ளார்.

 

சுமார் 60 நாட்களுக்கு பூசம் நட்சத்திரத்தில் குரு பகவான் பயணிப்பதால், ஜோதிடத்தில் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாகக் கருதப்படும் 'குபேர யோகம்' உருவாகிறது. இந்த யோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலுமே காணப்பட்டாலும், குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் அதிர்ஷ்டம் கூரையைப் பிிய்த்துக் கொண்டு கொட்டப்போகிறது. அந்த அதிர்ஷ்டக்கார ராசிகள் எவை என்று இங்கு பார்க்கலாம். 

 

கடகம் (Cancer): குருவின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமையப்போகிறது. நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த வேலைகளில் இருந்த தடைகள் அனைத்தும் விலகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழிலில் எதிர்பாராத அளவுக்கு லாபம் கிடைத்து, உங்களது சேமிப்பு கிடுகிடுவென உயரும். புதிய வீடு அல்லது சொத்து வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகச் சரியான நேரமாகும்.

கன்னி (Virgo): கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி பொருளாதார ரீதியாகப் முன்னேற்றத்தைத் தர இருக்கிறது. வேலையில்லாமல் தவித்து வந்த இளைஞர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. குபேர யோகத்தின் பலனால் சொந்தத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் போடும் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற முழு பலனும் உங்களைத் தேடி வரும்.

 

தனுசு (Sagittarius): தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குபேர யோகம் அசாத்தியமான தன்னம்பிக்கையைக் கொடுக்கும். வாழ்க்கையில் வரும் சவால்களை தைரியமாக எதிர்கொண்டு வெற்றி காண்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். குறிப்பாக, அரசு வேலைக்காக நீண்ட நாட்களாகக் காத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி தேடி வரும்.

 

மீனம் (Pisces): மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் நற்பலன்களை வாரி வழங்கப் போகிறது. எதிர்பாராத இடங்களிலிருந்து திடீர் பண வரவு உண்டாகும். இதனால் சொந்த வீடு வாங்க வேண்டும் என்ற உங்களுடைய நீண்ட நாள் கனவு நனவாகும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும், எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும். மொத்தத்தில் இந்த 60 நாட்களும் உங்களுக்கு ஒரு பொன்னான காலமாக அமையப்போகிறது.

 

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

 

