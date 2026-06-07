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குரு புஷ்ய யோகம்: ஜூன் 18 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணமழை! குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் அதிரடி மாற்றங்கள்!

Written ByR Balaji
Published: Jun 07, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:44 AM IST

Guru Pushya Yogam 2026: குரு பகவான் தற்போது புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரித்து வரும் நிலையில், ஜூன் 18 ஆம் தேதி பூசம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் 3 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெறுகின்றனர். 

 

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ஜூன் 18 முதல் குரு பகவான் கடகம், கன்னி மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வத்தை அள்ளிக்கொடுக்க போகிறார். இன்னும் 11 நாட்களில் குரு பகவான், சனியோடு தொடர்புடைய பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையவிருக்கிறார். ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் குருவும் பூச நட்சத்திரமும் இணைவது 'குரு புஷ்ய யோகம்' ஆகும்.

 

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இந்த அபூர்வ சேர்க்கை நிகழும்போது, குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் கிடைக்கும். இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 18 வரை குரு பகவான் இதே நட்சத்திரத்தில் தான் நீடிக்கப் போகிறார். இதனால் கடகம், கன்னி மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை எப்படி மாறப்போகிறது என்று இங்கே பார்ப்போம்.

 

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கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வரவிருக்கும் காலம் எல்லா வழிகளிலும் லாபகரமாக அமையப் போகிறது. ஆன்மீகம் மற்றும் வழிபாடுகளில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். காதலிப்பவர்களுக்கு மனதிற்கு பிடித்த நல்ல செய்திகள் தேடி வரும். குடும்ப உறவுகள் முன்பை விட பலப்படும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. நீண்ட நாட்களாக வராமல் முடங்கி கிடந்த பணம் கைக்கு வந்து சேரும். புதிய முதலீடுகள் மூலம் எதிர்பார்த்ததை விட பெரிய லாபம் கிடைக்கும்.

 

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கன்னி: குருவின் இந்த நட்சத்திரபெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களின் இல்லங்களில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டு வரப்போகிறது. குடும்பத்தினருடன் இனிமையான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள், இதனால் மனஅழுத்தம் நீங்கி உற்சாகம் பெறுவீர்கள். உங்களின் தன்னம்பிக்கை பல மடங்கு உயரும். ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சற்று கவனம் தேவை. முறையான உணவு பழக்கத்தையும், சரியான வாழ்வியலையும் பின்பற்றவும். 

 

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தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த குரு பெயர்ச்சி மிக மிக சாதகமான பலன்களை தரவுள்ளது. இக்காலத்தில் உங்களுக்கு புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். நீங்கள் செய்யும் முதலீடுகளில் இருந்து இரட்டிப்பு லாபம் கிடைப்பது நிச்சயம். தொழிலில் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல அருமையான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் இருந்து அழைப்பு வரும். ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் மிகுந்த சுறுசுறுப்போடும், நேர்மறை எண்ணங்களோடும் வலம் வருவீர்கள்.

 

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குருவின் தற்போதைய நிலை: குரு பகவான் சமீபத்தில் தான் சந்திரனின் வீடான கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆனார். தற்போது அவர் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரித்து வருகிறார். இதையடுத்து ஜூன் 18ஆம் தேதி பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார். அங்கு அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு நீடிப்பார். அக்டோபர் 31, 2026 வரை குரு பகவான் கடக ராசியிலேயே இருப்பார், அதன் பிறகு சிம்ம ராசிக்கு பெயர்ச்சியாவார்.

 

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பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

 

TAGS:
Guru Pushya Yogam
Astrology
Guru Peyarchi
Zodiac Signs
Rasi Palan

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