குரு - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய அதிர்ஷம்! பணம், சொத்து சேரும்

Guru Sevvai Serkai Palangal: குரு மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களின் சேர்க்கை கேந்திர யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த யோகத்தால் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கிறார்கள்.
Lucky Zodiac Signs 2026: குரு பகவான் ஞானம் மற்றும் வளர்ச்சியை குறிக்கிறார். அதேசமயம் செவ்வாய் தைரியம் மற்றும் ஆற்றலை வழங்குபவராக இருக்கிறார். இந்த நிலையில், இவ்விரண்டும் சேர்ந்து ஒரு சக்திவாய்ந்த யோகமாக கேந்திர யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த யோகத்தால் சில ராசிக்காரர்கள் நேர்மறையான பலன்களை பெறுகிறார்கள்.
குரு மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்கள் வரும் ஏப்ரல் 18 ஆம் தேதி ஒரு முக்கிய கோணத்தில் அமையும்போது கேந்திர யோகம் உருவாக்கின்றன. இந்த யோகம் தொழில், ஆரோக்கியம் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
கேந்திர யோகத்தின் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை என 12 ராசிகளிலும் இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட (கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் கும்பம்) 3 ராசிகளில் மட்டும் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அவர்கள் கூடுதல் நன்மைகளை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்.
கடகம் (Cancer): கேந்திர யோகத்தால் கடக ராசிக்காரர்கள் எதிர்பாராத நன்மைகளை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். அவர்களின் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கக்கூடும். இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல லாபத்தை பெற முடியும். அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி அடையும். குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவளிக்க முடியும். இதுவரை இருந்த நிதி பிரச்சனை சரியாகும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): கேந்திர யோகத்தால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் கடின உழைப்புக்கு பலன்கள் கிடைக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்களை வெற்றியுடன் முடிக்க முடியும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். தொழிலில் நல்ல லாபத்தை ஈட்ட முடியும். வாழ்க்கை துணையுடன் இருக்கும் புரிதல் அதிகரிக்கும்.
கும்பம் (Aquarius): கேந்திர யோகத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் அபரிமிதமான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் பல பிரச்சனைகள் தீரும். வேலையிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் உங்களிடன் ஒப்படைக்கப்படும். நிலுவையில் இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். புதிய தொழில் தொடங்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வகுக்கும் திட்டங்களை வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும். மேலும், ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும்.
