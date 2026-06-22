/குரு - செவ்வாய் அரிய சேர்க்கை.. ஜூன் 28 முதல் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்! பணம், செல்வம் குவியும்

Guru - Sevvai Rare Conjunction: ஜூன் மாதம் 28 ஆம் தேதி குரு மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களின் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதனால் லாப திருஷ்டி யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் பலனடைய இருக்கின்றனர்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் குரு பகவான் செழிப்பு, கல்வி ஆகியவற்றின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். அதேசமயம் செவ்வாய் போர், ஆற்றல் ஆகியவற்றின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறார். இந்த இரண்டு சக்தி வாய்ந்த கிரகங்களின் சேர்க்கை மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த அரிய சேர்க்கையானது இம்மாத இறுதியில் அதாவது ஜூன் 28 ஆம் தேதி நிகழ்கிறது. இதனால் லாப திருஷ்டி எனப்படும் மங்களகரமான யோகம் உருவாகிறது. இது அனைத்து ராசிகளுக்கும் நற்பலன்களை வழங்கினாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு மட்டும் அபிரிமிதமான பலன்களை அளிக்கிறது.
மேஷம் (Aries): குரு - செவ்வாய் கிரகங்களின் சேர்க்கை மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் சமூகத்தில் இருக்கும் மரியாதை மற்றும் அந்தஸ்து உயரும். புதிய திட்டங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். நிதி சிக்கல் இருந்தால் அதில் இருந்து மீண்டும் வருவீர்கள். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருக்கும் வேலைகள் முடிவடையும். மேலும், மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
கன்னி (Virgo): குரு - செவ்வாய் அரிய சேர்க்கை கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புத பலன்களை அளிக்க இருக்கிறது. குறிப்பாக பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் காண முடியும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இந்த காலம் சரியானதாக இருக்கும். மேலும், குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். இதனால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
கும்பம் (Aquarius): கும்ப ராசிக்காரர்கள் லாப திருஷ்டி யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகத்தில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நிதி நிலை எதிர்பாராத அளவிற்கு வலுப்பெறும். இதுவரை இந்த கடன் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். மேலும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
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