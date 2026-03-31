குரு - செவ்வாய்யால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்! டபுள் ஜாக்பாட்.. புகழ் உயரும்

Guru Sevvai Serkkai Lucky Zodiac Signs: குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து உருவாக்கும் கேந்திர யோகத்தால், 3 ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
வரும் ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து கேந்திர யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த யோகம் ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி நீட்டிக்கிறது. குரு, செவ்வாய் நேரடியாக சந்திக்காமலேயே இந்த யோகத்தை உருவாக்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த கேந்திர யோகத்தின் தாக்கம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் காணப்பட்டாலும். சில குறிப்பிட்ட ராசிகளில் மட்டும் அதிக தாக்கம் இருக்கு.
சிம்மம் (Leo): சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இந்த காலகத்தில் எதிர்பாராத நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்து வெற்றியுடன் முடியும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். இதனால் நிதி நிலைமை அதிகரிக்கும். மன நிம்மதி ஏற்படும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
தனுசு (Sagittarius): தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் வரும். அதனை சரியாக பயன்படுத்துக்கொள்ளும் நிலையில், பல நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியும். வேலையிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு எதிர்பாராத வேலை கிடைக்கும். அதேசமயம் இந்த காலகத்தில் செலவுகள் அதிகமாகவும் வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம் (Aquarius): கும்ப ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக வளர்ச்சி அடைய இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொழில் நல்ல வளர்ச்சி கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்க முடியும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
