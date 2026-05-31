  • /கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் 2 முதல் கோடீஸ்வர யோகம் பெறப்போகும் 3 ராசிகள்!

கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி: ஜூன் 2 முதல் கோடீஸ்வர யோகம் பெறப்போகும் 3 ராசிகள்!

Written ByR Balaji
Published: May 31, 2026, 10:47 AM IST|Updated: May 31, 2026, 10:47 AM IST

குரு பகவான் நாளை மறுநாள் (ஜூன் 2) செவ்வாய்கிழமை கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் அபரிமிதமான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். 
 

 

குரு பகவான் தற்போது மிதுன ராசியில் இருக்கிறார். இந்த சூழலில், ஜூன் 2 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த ராசியில் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பார். இந்த காலகட்டம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் உகந்ததாக இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட 3 ராசிகளுக்கு மட்டும் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. 

 

மிதுனம்: குரு பகவானின் கடக ராசி பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பல விதத்தில் நன்மைகளை தர இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் பண வரவு அதிகமாக இருக்கும். இதனால் சேமிப்பு அதிகரிக்கும். தொழில் விஷயத்தில் சில பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் அவை விரைவில் சரியாகும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். மேலும், போட்டி தேர்வுக்கு படித்து வரும் மாணவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள். 

 

தனுசு: தனுசு ராசியின் 8 ம் வீட்டில் குரு நுழைகிறார். இதனால் இந்த காலகட்டம் பிரகாசமாக இருக்கும். தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். சொத்து விஷயத்தில் பிரச்சனை இருக்கும் பட்சத்தில் அது உங்களுக்கு சாதகமாக முடியும் வாய்ப்புள்ளது. கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி அடையும். மேலும், குடும்பத்தினருடன் உறவு மேம்படும். 

 

கும்பம்: குரு கும்ப ராசியின் 6 ஆம் வீட்டில் நுழைகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வேலை மற்றும் தொழில் விஷயத்தில் நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்கலாம். நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். அதேசமயம் கூடுதல் பண வரவுக்கான கதவுகள் திறக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நினைத்த வேலை எதிர்பார்த்த சம்பளத்துடன் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும், ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். மொத்தத்தில் இந்த காலம் மிகவும் சிறப்பானதாக அமையப்போகிறது. 

 

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

 

