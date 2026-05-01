விவாகரத்துக்கு பிறகு வைப் செய்யும் ஹன்சிகா.. என்னன்னு பாருங்க! ஆஹா போட்டோஸ்

இந்திய சினிமாவில் முக்கிய நடிகையாக வளம் வருபவர் ஹன்சிகா மோத்வானி. இவர் குழந்தை நட்சத்திரமாக சினிமாவிற்குள் நுழைந்த இவர், தமிழ், இந்தி படங்களில் நடித்துள்ளார். 2011ஆம் ஆண்டு தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான மாப்பிள்ளை படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.
தொடர்ந்து, எங்கேயும் காதல், ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி, வேலாயுதம், மான் கராத்தே என ஏராளமான படங்களிலும், முன்னனி நடிகர்களுடனும் நடித்து தனக்கென தனி ரசிகர்கள் பட்டாளத்தையே உருவாக்கினார். தற்போது தமிழ் சினிமாவில் பெரிதாக ஆக்டிவாக அவர் இல்லை. சினிமாவில் நடித்துக் கொண்டிருந்தேபோதே, 2022ஆம் ஆண்டு தொழிலதிபர் சோஹைல் கத்தூரியாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். நீண்ட நாள் நண்பரான இவரை, ஜெய்ப்பூர் அரண்மனையில் 2022ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார்.
திருமணத்திற்கு பிறகு, இருவரும் அடிக்கடி வெளியூர் பயணம் போன்றவற்றையும் மேற்கொண்டனர். ஆனால், ஹன்சிகா சோஹைல் தம்பதியினரின் 4 ஆண்டு திருமண வாழ்க்கை தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இருவருக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டதை அடுத்து, இருவரும் விவாகரத்து பெற்றனர். இருவரும் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் விவாகரத்து பெற்ற நிலையில், இது தொடர்பான வழக்கில் நடிகை ஹன்சிகா ஜீவனாம்சம் சோஹைலிடம் ஜீவனாம்சம் எதுவும் கேட்கவில்லை.
விவாகரத்து பெற்ற பிறகு, நடிகை ஹன்சிகா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது அனைவருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. விவாகரத்து பெற்ற பிறகு, நடிகை ஹன்சிகா பல்வேறு நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இது சம்பந்தமான புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு வருகிறார். அந்த வகையில், நடிகை ஹன்சிகா மொரீசியஸ் தீவிற்கு தனது தோழியுடன் சென்றுள்ளார்.
மொரீசியஸ் கடற்கரையில் தோழியுடன் ஜாலியாக கடற்கரையில் பொழுதை கழித்துள்ளார். மேலும், மொரியஸில் சிங்கத்துடனும் புகைப்படம் எடுத்துள்ளார். இந்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதற்கிடையில், ஹன்சிகா மும்பை திண்டோசி அமர்வு நீதிமன்த்தில் அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். ஹன்சிகாவின் முன்னாள் நாத்தனர் மீது அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்தார். நாத்தானர் முஸ்கான் சான்சி ஜேம்ஸிடம் ரூ.2 கோடி நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
தனது நாத்தனார் சமூக வலைதளங்களிலும் மற்ற இடங்களிலும் என்னை களங்கம் விளைவிக்க முயன்றாக புகார் மனுவில் தெரிவித்துள்ளார். தனக்கு எதிராக ஜேம்ஸ் எந்த கருத்துகளையும் வெளியிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். மேலும், அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளார்.
இப்படியாக இருக்கும் நிலையில், இவரின் மொரீசியஸ் பயணம் குறித்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. மேலும், தற்போது வரை எந்த படங்களிலும் ஹன்சிகா கமிட்டாகமல் இருக்கிறார். கடைசியாக 2024ஆம் ஆண்டு கார்டியன் என்ற தமிழ் படத்தில் ஹன்சிகா நடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.