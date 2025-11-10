ராஜஸ்தான் கேப்டனாகும் ரியான் பராக்? RR அணியில் நடக்கப்போகும் மாற்றம்.. அவரின் சொத்து மதிப்பு?

Rajasthan Royals Riyan parag: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வீரர் ரியான் பராக் இன்று (நவம்பர் 10) தனது 25வது பிறந்தாளை கொண்டாடுகிறார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் மிகப்பெரிய பெரிய மாற்றம் ஏற்பட இருக்கிறது. சஞ்சு சாம்சன் அந்த அணியில் இருந்து விலக இருப்பதாகவும் வேறு ஒருவரை அந்த அணியின் கேப்டனாக நியமிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.
கேப்டனாக இருக்கும் சஞ்சு சாம்சன் விலகுவதால், அந்த அணியின் எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து நட்சத்திர வீரர்கள் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அல்லது ரியான் பராக்கை அடுத்ததாக தலைமை பொறுப்பில் அமர வைக்க திட்டமிடுவதாக கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக ரியான் பராக்கை அடுத்த கேப்டனுக்காக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஆர்வம் காட்டுவதாக தெரிகிறது. இரண்டாவது ஆஃப்ஷனாகவே ஜெய்ஸ்வால் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ரியான் பராக் இன்று (நவம்பர் 10) தனது 25வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இந்த நிலையில், ஐபிஎல் மினி ஏலம் நெருங்கி வருவதால், அவருக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் இருந்து நல்ல செய்தி வரும் என எதிர்பார்ப்புடன் இருப்பார்.
அசாம் மாநிலம் குவகாத்தியில் பிறந்தவர் ரியான் பராக். இவர் அம்மாநில அணியை வழிநடத்தி வருகிறார். 2018 U19 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணியில் ஒரு பகுதியாக இருந்தார். ஐபிஎல்லில் 2019ஆம் ஆண்டு அறிமுகமாகி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
2019 ஐபிஎல் போட்டியில் ரூ.20 லட்சத்திற்கு அறிமுகமான பிறகு, பராக்கின் மதிப்பு உயர்ந்தது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 2022 ஆம் ஆண்டு அவரை ரூ.3.8 கோடிக்கு தக்க வைத்துக் கொண்டது. மே 2025 இல், பராக் ஐபிஎல் வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக ஆறு சிக்ஸர்களை அடித்து சாதனை பட்டியலில் இடம் பிடித்தார்.
அவரது சொத்து மதிப்பு 15 முதல் 20 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. மேலும், 2026க்குள் அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ. 25 கோடியை தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஐபிஎல்லில் இதுவரை 84 போட்டிகளில் விளையாடிய இவர் 1566 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். இதில் 7 அரைசதங்கள் அடங்கும். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 141.85ஆக இருக்கிறது.