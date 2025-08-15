DA Hike: மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு தெரியுமா?

7th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட். கூடிய விரைவில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு வரக்கூடும். சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
DA Hike Latest News: சுமார் 1 கோடி ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் எதிர்பாத்து காத்திருந்த முக்கிய செய்தி கிடைத்துவிட்டது. மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் விரைவில் அதிகரிக்கும். முழுமையான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
மத்திய அரச்சு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு முக்கிய செய்தி வரவுள்ளது. அகவிலைப்படி அறிவிப்பு விரைவில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
மத்திய அரசு 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணத்தில் திருத்தங்களை செய்கிறது. ஜூலை 2025க்கான மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.
கடந்த ஆண்டின் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான AICPI தரவின் அடிப்படையில் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வும், ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான AICPI தரவின் அடிப்படையில் ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைகிறது. ஆகையால், ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வு 7வது ஊதியக்குழுவின் கடைசி அகவிலைப்படி உயர்வாக இருக்கும். இதன் காரணமாக இதன் மீதான ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.
ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான AICPI தரவுகளை தொழிலாளர் பணியகம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த தரவுகளின்படி, ஜூன் 2025 இன் CPI-IW 145 ஆக இருந்தது. ஜூலை 2024 முதல் ஜூன் 2025 வரையிலான 12 மாதங்களுக்கான சராசரி குறியீடு 143.6 ஆகும். இதன் அடிப்படையில், இந்த முறை அகவிலைப்படியில் 3 முதல் 4 சதவீதம் வரை அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் அடிப்படை சம்பளம் மட்டுமல்ல, மொத்த சம்பளத்தில் 50% க்கும் அதிகமாகிவிட்ட அகவிலைப்படி, HRA மற்றும் TA போன்ற பல கொடுப்பனவுகளும் அடங்கும். இவை மொத்த சம்பளத்தை இன்னும் அதிகமாக்குகின்றன.
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பால் ஊதியத்தில் நல்ல ஏற்றம் இருக்கும். ஊழியர்களின் மாத சம்பளத்திலும், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்திலும் இதன் தாக்கம் நேரடியாகத் தெரியும். ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
ரூ.40,000 அடிப்படை சம்பளம் வாங்கும் ஊழியருக்கான சம்பள உயர்வு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்: அடிப்படை ஊதியம் - ரூ.40,000, அகவிலைப்படி (55%) - ரூ.22,000, மொத்த ஊதியம் - ரூ.62,000, புதிய அகவிலைப்படி (58%) - ரூ.23,200, மொத்த ஊதியம் - ரூ.63,200. இந்த வகையில், அகவிலைப்படி அதிகரிப்பால் ஏற்படும் ஊதிய உயர்வு - (ரூ.63,200-ரூ.62,000)= மாதத்திற்கு ரூ.1,200 ஆக இருக்கும் என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது.
டிஏ உயர்வு தீபாவளி நேரத்தில் அல்லது அதற்கு முன்னர் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அறிவிப்பு எப்போது வந்தாலும், ஜூலை 2025 முதலான அதிகரிப்பு டிஏ அரியர் தொகையின் வடிவில் கிடைக்கும். அதாவது 2 முதல் 3 மாத நிலுவைத் தொகை நிச்சயமாக அளிக்கப்படும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.