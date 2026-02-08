தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.1 கோடி காப்பீடு - ஐசிஐசிஐ, ஆக்சிஸ், எச்டிஎப்சி வங்கிகளுடன் புதிய ஒப்பந்தம்

Government Employees : அரசு ஊழியர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து வெளியாகியுள்ள குஷியான அறிவிப்பு குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Government Employees : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு காப்பீடு வழங்கும் சேவையில் புதிதாக மூன்று வங்கிகள் இணைந்துள்ளன.
Government Employees : தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு அரசிடமிருந்து புதிய அப்டேட் வந்துள்ளது. காப்பீடு சேவை வழங்குவதில் மூன்று வங்கிகள் புதிகாக இணைந்துள்ளன. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு பல சிறப்புத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
வீடு கட்டுவதற்கு வட்டியில்லா கடன் வழங்குவது முதல் மகப்பேறு விடுப்பு மற்றும் பண்டிகை கால முன்பணச் சலுகை வரை பல அதிரடி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த சூழலில் அரசு ஊழியர்களுக்கான காப்பீடு திட்டம் குறித்த அப்டேட் வந்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு தனது பணியாளர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, அவர்கள் வாங்கும் ஊதியக் கணக்கின் மூலம் கூடுதல் காப்பீடு மற்றும் நிதிப் பயன்களைப் பெறும் வகையில் பல்வேறு வங்கிகளுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை (MoU) மேற்கொண்டு வருகிறது.
பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அரசாணைப்படி கருவூலம் மற்றும் கணக்குகள் துறை இயக்குநர், ஐசிஐசிஐ வங்கி, ஆக்சிஸ் வங்கி, எச்டிஎப்சி வங்கி என குறிப்பிட்ட 3 வங்கிகளுடன் புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளார். முன்னதாக மே 2025-ல் எஸ்பிஐ, இந்தியன் வங்கி உள்ளிட்ட 7 வங்கிகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது இந்த விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அரசுப் பணியாளர் விபத்தில் உயிரிழந்தாலோ அல்லது நிரந்தர உடல் ஊனமடைந்தாலோ 1 கோடி ரூபாய் வரை காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படும். பணியின் போது எதிர்பாராத விதமாக இயற்கை மரணம் ஏற்பட்டால் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை ஆயுள் காப்பீடு கிடைக்கும்.
விபத்தில் காலமான ஊழியரின் மகள்களுக்குத் திருமணச் செலவிற்காக 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இரண்டு மகள்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும். உயிரிழந்த ஊழியரின் மகள்கள் கல்லூரி மேற்படிப்பு பயில தலா 10 லட்சம் ரூபாய் வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
குறைந்த வட்டி விகிதம்: தனிநபர் கடன், வீட்டுக் கடன் மற்றும் கல்விக் கடன்களுக்குச் சிறப்பு வட்டிச் சலுகைகள் உண்டு. குறைந்தபட்ச இருப்புத் தொகை வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
காசோலை புத்தகம், ஏடிஎம் கார்டு மற்றும் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகளுக்கு எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. வங்கி லாக்கர் வாடகையில் 50% வரை தள்ளுபடி பெற வாய்ப்புள்ளது.
இந்தச் சலுகைகளைப் பெற அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் ஊதியக் கணக்கை (Salary Savings Account) முறையாகத் தொடர்புடைய வங்கிகளில் பராமரிப்பது அவசியமாகும்.
கூடுதல் காப்பீடு தேவையில்லை. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் தங்கள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இந்த வங்கிகளில் ஊதிய சேமிப்புக் கணக்கு வைத்திருந்தால், எவ்விதக் கூடுதல் செலவுமின்றி காப்பீடு மற்றும் வங்கி கொடுக்கும் இதர சலுகைகளைப் பெறலாம்.