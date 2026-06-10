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மதுரை மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... இனி குடிநீர் பிரச்னையே இருக்காது!

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:27 PM IST

Madurai Latest News : கேரளாவில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வரும் காரணமாக, முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே வந்துள்ளது. இதனால், மதுரை மாவட்ட மக்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

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கோடை வெயிலின் தாக்கம் மற்றும் நீர்வரத்து குறைந்ததன் காரணமாக, தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள வைகை அணையின் நீர்மட்டம் 20 அடிக்கும் கீழே குறைந்தது. இதனால், அணையில் இருந்து குடிநீர் திட்டங்களுக்கு நீர் எடுக்க முடியாத சூழல் உருவானது. தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் கடும் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை சந்திக்க நேரிடும் என கூறப்பட்டது. 

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ஏனென்றால் குடிநீர் மற்றும் பாசனத்திற்கு இந்த 5 மாவட்டங்களும் வைகை அணையை நம்பியே இருக்கின்றன. முல்லைப் பெரியாறு நீர்தேக்கத்தில் இருந்துதான் இங்கு தண்ணீர் வருகிறது. நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழையே இல்லாமல் இருந்தது. இதனால், இந்த 5 மாவட்டங்களின் பல பகுதிகள் பாலவனம் போல் வரண்டு காட்சியளிக்கிறது. நீர்நிலைகளும் வரண்டு காணப்படுகிறது. 

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வைகை அணையின் மொத்த கொள்ளளவு 71 அடி ஆகும். மே 29ஆம் தேதி அன்று 20.51 அடியாக இருந்தது. அணை கட்டியதில் இருந்து 68 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இவ்வளவு குறைவான நீர்மட்டத்தை தாங்கள் கண்டதில்லை என பல விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். மொத்தம் இருந்த 20 அடியில், 15 அடி ஆழம் வரை வண்டல் மண் இருந்தது. எனவே, ஏறக்குறைய சேறாக இருந்தது.

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ஆனால், தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியதால், கேரளாவில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இது மதுரை உள்ளிட்ட 5 மாவட்ட மக்களுக்கு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. தற்போது முல்லைப் பெரியாறு அணையில் சீரான நீர்வரத்து காரணமாக தற்போது 112.50 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஜூன் 3ஆம் தேதி அன்று 110.80 ஆக இருந்தது கவனிக்கத்தக்கது. 

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இதற்கு முன், 823 கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து நேற்று (ஜூன் 9) 1290 கன அடியாக அதிகரித்தது. அதேபோல், முல்லைப் பெரியாறு அணையில் இருந்து வெளியேறும் நீரின் அளவு 350 கன அடியாக இருக்கிறது. இதனால், வைகை அணையில் நீர்வரத்து 273 கன அடியாக உள்ளது. இதனால், வைகை அணையின் 24 அடியைத் தாண்டியிருக்கிறது. மேலும் அடுத்து தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளை ஒட்டி கனமழை எச்சரிக்கை இருப்பதால் விவசாயிகள் தற்போது குதூகலத்தில் உள்ளனர். 

TAGS:
Madurai
Vaigai Dam
Southwest Monsoon
Drinking water
Tamilnadu
Tamil News

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