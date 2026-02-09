ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட், இன்று முதல் அமல்

Govt Ration Card Scheme: ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அரசு முக்கியநற்செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி ஒரு கிலோ கோதுமை மாவை வெறும் ரூ.20க்கு வழங்கும் திட்டத்தை ஆந்திரா மாநில அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த முடிவு ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். தற்போது மாவட்ட மையங்களில் சுமார் 1,800 டன் கோதுமை மாவு விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. வரும் நாட்களில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் இந்தத் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும்.
பல ஏழை குடும்பங்கள் அதிக விலைக்கு கோதுமை மாவை வாங்கி கொண்டிருந்தது. மேலும் சந்தையில் ஒரு கிலோ கோதுமை மாவு ரூ.50 முதல் ரூ.60 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்துள்ளது, இதனால் ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு ஒரு சுமையாக இருந்தது. தற்போது இதற்கு தீர்வு தரும் வகையில் அரசாங்கம் இந்தப் புதிய கொள்கையைக் கொண்டு வந்துள்ளது.
ரேஷன் கார்டு உள்ள அனைத்து குடும்பமும் கோதுமை மாவை கம்மி விலையில் பெறலாம். ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு மூலம், மாதத்தில் 15 நாட்களுக்கு காலை முதல் மாலை வரை ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களை வாங்கலாம்.
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் கோதுமை மாவு நல்ல தரமானதாக இருக்கும். எனினும் தரத்திலோ அல்லது எடையிலோ ஏதேனும் பிரச்சனைகள் இருந்தால், உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்க அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டம், குறிப்பாக ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக இருக்கும். கோதுமை மாவு அன்றாட உணவுத் தேவைகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ள பொருளாகும். தற்போது குறைந்த விலையில் கோதுமை மாவு விற்பனை செய்யப்பட்டால் மக்களின் மாதச் செலவுகள் குறையும்.