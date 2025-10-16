அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஹேப்பி அண்ணாச்சி!! புதிய வழிக்காட்டுதல்கள்... மத்திய அரசு குட் நியூஸ்

Pension New Guidelines: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசு அவர்களுக்காக புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய சலுகைகளை சரியான நேரத்தில் வழங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக மத்திய அரசு புதிய விரிவான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு தங்கள் ஓய்வூதியம் அல்லது ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைக்காக (PPO) பல மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதை இந்த விதிகள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
பணியாளர், பொது குறைகள் மற்றும் ஓய்வூதிய அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW), அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் அரசு துறைகளும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான அனைத்து பணிகளையும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு அலுவலக குறிப்பாணையை வெளியிட்டுள்ளது, இதனால் ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்றவுடன் உடனடியாக தங்கள் PPO-வைப் பெறுவது சுலபமாக இருக்கும்.
அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய செயல்முறையை சீராக்க DoPPW சமீப காலங்களில் பல முக்கியமான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. ஓய்வூதிய செயல்பாட்டில் டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. புதிய வழிகாட்டுதல்களின் கீழ், அனைத்து அமைச்சகங்களும் துறைகளும் தங்கள் ஊழியர்களின் சேவை பதிவுகளை டிஜிட்டல் மயமாக்க வேண்டும் மற்றும் e-HRMS (மின்னணு-மனிதவள மேலாண்மை அமைப்பு) முறையை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது அனைத்து ஊழியர்களின் சரிபார்க்கப்பட்ட சர்வீஸ் ரெகார்ட் ஆன்லைனில் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும். இதனால் ஓய்வூதிய செயல்பாட்டில் ஏற்படும் தாமதங்கள் நீக்கப்படும்.
புதிய அமைப்பின் கீழ், "பென்ஷன் மித்ரா" எனப்படும் நல அதிகாரி என்ற கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. படிவங்களை நிரப்புதல், ஆவணங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் பிற நடைமுறைகளில் எந்த சிரமத்தையும் எதிர்கொள்ளாதபடி, அனைத்து துறைகளிலும் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு இந்த அதிகாரி உதவுவார். ஓய்வூதியதாரர் இறந்தால், குடும்ப ஓய்வூதிய கோரிக்கைகளை சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்யவும் இந்த அதிகாரி குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் உதவுவார்.
ஓய்வூதியங்கள் அளிக்கப்படிவதில் பெரும்பாலும் தாமதங்களை ஏற்படுத்திய விஜிலென்ஸ் அனுமதி தொடர்பான செயல்முறையும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புதிய விதிகள், விஜிலன்ஸ் அனுமதி இல்லாததால் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஓய்வூதியங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்படாது என்று தெளிவாகக் கூறுகின்றன. ஒரு ஊழியருக்கு எதிராக துறை அல்லது நீதித்துறை நடவடிக்கைகள் நிலுவையில் இருந்தால், தற்காலிக ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை பணிக்கொடை கொடுப்பனவுகள் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்.
அனைத்து அமைச்சகங்களும் பவிஷ்ய போர்ட்டலைப் பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த போர்டல் ஓய்வூதிய வழக்குகளில் நிகழ்நேர கண்காணிப்பை வழங்குகிறது. இது அனைத்து கட்டங்களிலும் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கிறது. இது ஓய்வூதிய தேதிக்கு குறைந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே PPOகள்/e-PPOகள் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யும். தற்போது, 10,000 க்கும் மேற்பட்ட விநியோக அலுவலகங்கள் (DDOக்கள்) இந்த போர்ட்டலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஓய்வூதிய வழக்குகளை கண்காணிக்க ஒரு மேற்பார்வை கண்காணிப்பு வழிமுறை (OSM) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை மற்றும் அனைத்து அமைச்சகங்களிலும் ஒரு நோடல் மேற்பார்வைக் குழு நிறுவப்படும். கூடுதலாக, ஒரு உயர் மட்ட மேற்பார்வைக் குழு (HLOC) அமைக்கப்படும், இது நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மதிப்பாய்வு செய்து அமைச்சகங்களின் செயல்திறன் குறித்த அறிக்கையைத் தயாரிக்கும்.
CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 63(1)(a) இன் படி, அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் அவர்கள் ஓய்வு பெறும் தேதிக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு PPO/e-PPO வழங்குவது இப்போது கட்டாயமாகும். இந்த காலக்கெடுவை அடைய அனைத்து துறைகளும் தங்கள் உள் செயல்முறைகளில் தேவையான மேம்பாடுகளை செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்தப் புதிய வழிகாட்டுதல்களின் நோக்கம் ஓய்வூதிய செயல்முறையை விரைவுபடுத்துவது மட்டுமல்லாமல், ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு கண்ணியமான மற்றும் மன அழுத்தமில்லாத ஓய்வூதிய அனுபவத்தை வழங்குவதும் ஆகும் என்று அரசாங்கம் கறியுள்ளது. அரசாங்கம் அளித்துள்ள புதிய வழிகாட்டுதல்களின் மூலம் எந்த வித தாமதமும் இல்லாமல் ஓய்வூதியதாரர்கள் எளிய முறையில் ஓய்வூதிய பெறுவதை உறுதி செயும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.