/ஹர்திக் பாண்டியா ஓய்வு? தயாராகும் 3 மாற்று வீரர்கள்.. பிசிசிஐ அதிரடி!

காயம் காரணமாக ஹர்திக் பாண்டியா விலகியுள்ள நிலையில், 2027 உலகக்கோப்பையை கருத்தில் கொண்டு அவருக்கு மாற்றாக நிதிஷ் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் சிவம் துபே ஆகியோரைத் தயார் செய்ய இந்திய அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டு வருகிறது.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து ஹர்திக் பாண்டியா காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார். பெங்களூரு NCA-வில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அவருக்கு காலில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. 32 வயதான ஹர்திக்கின் தொடர் காயங்கள் இந்திய அணிக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹர்திக் பாண்டியா முதுகுவலி மற்றும் தசைப்பிடிப்பு காரணமாக அடிக்கடி போட்டிகளை தவறவிடுகிறார். இதனால், 2027 ஒருநாள் உலகக்கோப்பையை கருத்தில் கொண்டு, அவருக்கு இணையான ஒரு வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டரை தயார் செய்ய தேர்வுக்குழு தயாராகி வருகிறது. அதன்படி, மூன்று வீரர்கள் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பதிலாக இந்திய அணியில் இடம் பிடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
நிதிஷ் குமார் ரெட்டி: ஏற்கனவே முத்திரை பதித்த ரெட்டி, ஹர்திக்கிற்கு அடுத்தபடியாக தற்போதைய ரேஸில் முன்னிலையில் உள்ளார். ஐபிஎல்-லில் சிறப்பாக விளையாடிய இவர், தனது பந்துவீச்சு வேகத்தை அதிகரிக்க தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். எனவே வருங்காலத்தின் முக்கிய ஆல்-ரவுண்டராக இவர் பார்க்கப்படுகிறார்.
ஹர்ஷித் ராணா: 14 ஒருநாள் போட்டிகளில் 26 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி பந்துவீச்சில் அசத்தி உள்ளார். பந்துவீச்சு மட்டுமின்றி பேட்டிங்கிலும் இவர் திறமையானவர். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் 52 ரன்கள் அடித்து தனது பேட்டிங் வலிமையை நிரூபித்துள்ளார்.
சிவம் துபே: டி20 போட்டிகளில் வழக்கமாக விளையாடும் துபே, ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான சிறந்த தேர்வாக கருதப்படுகிறார். அதிரடி பேட்டிங் இவருடைய பலம். தனது பந்துவீச்சு வேகத்தை மட்டும் சற்று அதிகரித்தால், ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மிகச்சிறந்த அனுபவ மாற்று வீரராக இவர் இருப்பார் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
ஹர்திக் பாண்டியா போன்ற மேட்ச் வின்னரை மாற்றுவது எளிதல்ல. இருப்பினும், நிதிஷ் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் சிவம் துபே ஆகியோருக்கு தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகளை வழங்குவதன் மூலம், 2027 உலகக்கோப்பைக்குள் ஒரு வலுவான ஆல்-ரவுண்டரை இந்தியாவால் உருவாக்க முடியும்.