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MI அணியில் இருந்து வெளியேறும் ஹர்திக் பாண்டியா? போட்டிப்போடும் 4 அணிகள்!

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 12:07 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:07 AM IST

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியாவின் பதவிக்காலம் தொடர்ந்து பெரும் சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. அவரது தலைமையின் கீழ், 2026 ஐபிஎல் தொடரிலும் மும்பை அணி மோசமான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தியது. இதனால், நடப்பு சீசனுடன் ஹர்திக் பாண்டியா மும்பை அணியை விட்டு வெளியேறுவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டதாக கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

 

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2027 ஐபிஎல் சீசனுக்கு முன்னதாக, வர்த்தக முறையில் ஹர்திக் பாண்டியாவை தங்கள் அணியில் இணைக்க சில அணிகள் இப்போதே பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கியுள்ளன. இந்த நிலையில், அவரை குறிவைக்கும் அந்த 4 முக்கிய அணிகள் எவை என்பது குறித்த முழு விவரம் இதோ. 

 

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சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK): ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, அணியை புதிய பாதையில் கொண்டு செல்லத் திட்டமிட்டு வருகிறது. இன்னிங்ஸை அதிரடியாக முடிக்கும் பினிஷர், இக்கட்டான ஓவர்களை வீசக்கூடிய ஆல்-ரவுண்டர் மற்றும் ஒரு சிறந்த அனுபவமிக்க இந்தியத் தலைவர் சிஎஸ்கே-விற்குத் தேவைப்படுகிறார். இதனால் சிஎஸ்கே அணி ஹர்திக் பாண்டியாவை எடுக்க முனைப்புடன் இருக்கிறது. 

 

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கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR): மூன்று முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, கடந்த சில சீசன்களாக சுமாரான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தி வருகிறது. இதன் காரணமாக மீண்டும் தனது அணியை கட்டமைக்க முயற்சித்து வருகிறது. அவர்கள் ஓர் அனுபவமிக்க இந்திய ஆல்-ரவுண்டரை அவர்கள் தேடுகிறார்கள். தற்போது ஹர்திக்கை வாங்குவதில் கேகேஆர் தீவிரமாக உள்ளதாக தெரிகிறது. கேமரூன் கிரீனை மும்பை அணிக்கு அனுப்பிவிட்டு, ஹர்திக்கை கேகேஆருக்கு கொண்டு வரும் ஒரு 'டீல்' குறித்து பேச்சுவார்த்தைகள் எழுந்துள்ளன. மிடில் ஆர்டரில் பேட்டிங் மற்றும் பவர்பிளே அல்லது டெத் ஓவர்களில் பந்துவீசும் ஹர்திக்கின் திறன் கேகேஆர் அணியின் ஸ்பின் அட்டாக்குக்கு பக்கபலமாக இருக்கும்.

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ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR): 2026 ஐபிஎல் தொடரில் 4 வது இடத்தை பிடித்து பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்ற போதிலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் கோப்பையை வெல்ல முடியவில்லை. அவர்களுக்கு ஆட்டத்தை முடித்து கொடுக்க ஒரு சிறந்த ஆல்-ரவுண்டரை தேடி வருகின்றனர். இந்த நிலையில்தான், ஹர்திக் பாண்டியாவுக்காக மும்பை அணியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது. 

 

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லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG): 2026 ஐபிஎல் தொடரில் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்த லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு, ஒட்டுமொத்தமாக அணியை மாற்றியமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. அணியின் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பந்த், ஏற்கனவே கேப்டன் பதவியிலிருந்து விலகி மீண்டும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு திரும்பிவிட்டதாக தெரிகிறது. இந்த நிலையில், ஹர்திக் பாண்டியா போன்ற ஒரு சிறந்த ஆல்-ரவுண்டரை ஒப்பந்தம் செய்வது லக்னோ அணியின் ரசிகர் வட்டாரத்திலும் ஆட்டத்திலும் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குஜராத் அணியை அதன் அறிமுக சீசனிலேயே சாம்பியனாக்கிய ஹர்திக்கின் கேப்டன்சி திறனும், மேட்ச் வின்னிங் ஆட்டமும் லக்னோவிற்கு புதிய பலத்தை தரும். இந்த வர்த்தகத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்க லக்னோ அணி தங்களின் சில இளம் வீரர்களையோ அல்லது கூடுதல் தொகையையோ மும்பை அணிக்கு வழங்க முன்வரலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

TAGS:
Hardik Pandya
IPL

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