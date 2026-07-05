/”CSK அணிக்குதான் செல்வேன்”.. அடம் பிடிக்கும் ஹர்திக் பாண்டியா! மும்பை வைத்த ஷாக் கண்டிஷன்

ஹர்திக் பாண்டியாவை தருகிறோம் என்றும் ஆனால் இந்த இரண்டு வீரர்கள் கண்டிப்பாக வேண்டும் என்றும் கடைசியாக ஒரு முறை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் பேசி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் மோசமாக செயல்பட்டதால், அவரை டிரேட் மூலம் வெளியேற்றி வேறு வீரர்களை வர்த்தகம் செய்ய முடிவு செய்து அதற்கான பேச்சுவார்த்தையிலும் ஈடுபட்டு வருகிறது.
இதற்காக முதலில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் மும்பை நிர்வாகம் பேசியது. அப்போது ஆயூஷ் மாத்ரே மற்றும் சிவம் துபேவை கேட்டனர். ஆனால் ஆயூஷ் மாத்ரேவை விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இல்லை என திட்டவட்டமாக கூறியதால் இந்த பேச்சுவார்த்தை அப்படியே நின்றுபோனது.
இதையடுத்து கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம். அவர்கள் ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோரை மாற்றாக விட்டுக்கொடுத்து ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்க தயாராக இருந்தனர். இதனால் டீல் பேச்சுவார்த்தையும் முடியும் தருவாய்க்கு வரும் நிலையில், ஹர்திக் பாண்டியா மறுத்துள்ளார். அவர் தான் சிஎஸ்கே அணிதான் செல்வேன். எனக்கு அந்த அணிக்கு செல்லவே விருப்பம் என திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இந்த டீல் ஒத்துவரவில்லை என்றால், ஹர்திக் பாண்டியா உங்களுக்கு இல்லை என கூறி இருக்கின்றனர். இதற்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, எக்காரணம் கொண்டும் இளம் வீரர்கள் விட்டுக்கொடுக்கும் எண்ணம் இல்லை என திட்டவட்டமாக கூறியதாகவும் கூறப்படுகிறது. சிஎஸ்கே அணியின் இந்த முடிவை ஹர்திக் பானடியாவிடம் மும்பை இந்தியன்ஸ் கூறிவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதனால் தற்போது மீண்டும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கேகேஆர் அணியிடம் சென்றிருக்கிறது. ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு வருண் சக்கரவர்த்தி, ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் ரூ. 100 கோடி டிரேட் கட்டணமாகவும் கேட்டுள்ளனர். ஆனால் மாற்று வீரர்களாக தரமான இரண்டு வீரர்களை கொடுப்பதால், ரூ. 20 கோடியை மட்டுமே கொடுக்க முடியும் என கூறி இருக்கின்றனர்.
ஹர்திக் பாண்டியாவின் இந்த டிரேட் பேச்சு வார்த்தை தொடர்ந்து நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. தற்போது கேகேஆர் அணியிடம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடைசியாக சென்றிருப்பதால், விரைவில் இந்த டிரேட் டீல் முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.