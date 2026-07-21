/ஓய்வூதியம் நின்றுவிட்டதா? ஆயுள் சான்றிதழ் காரணமாக இருக்கலாம்.. உடனே இதை பண்ணுங்க

EPS Pension Life Certificate: EPFO மூலம் வழங்கப்படும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் நின்றிவிட்டதா? டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை (DLC) சமர்ப்பிக்காதது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். இதை உடனடியாக சமர்ப்பிக்கும் வழிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
EPFO Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்புக்கும் செயல்முறையைத் தாங்களாகவே முடிக்க முடியாத ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக, EPFO, இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) இணைந்து ஒரு இலவச வீட்டு வாசலிலேயே சேவையையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு EPFO ஓய்வூதியம் வருவது நின்றுவிட்டிருந்தால், டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை (DLC) சமர்ப்பிக்காதது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். அப்படி இருந்தால் இந்த வேலையை உடனடியாக முடித்து விடுங்கள்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த செயல்முறையை முடிக்க இனி எந்த அலுவலகத்திற்கும் சென்று அலைய வேண்டியதில்லை. அவர்கள் இப்போது வீட்டிலிருந்தே சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம் அல்லது இலவசமாக வீட்டு வாசலிலேயே வந்து வழங்கப்படும் சேவையை முன்பதிவு செய்யலாம்.
ஜீவன் பிரமாண் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்குமாறு ஓய்வூதியதாரர்களை EPFO வலியுறுத்துகிறது. இது குறித்து X தளத்தில் ஒரு பதிவில், EPFO, "உங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டுமா? இது முன்பை விட இப்போது மிகவும் எளிது! ஒரு தொலைபேசி அழைப்பின் மூலம் வீட்டு வாசலிலேயே ஜீவன் பிரமாணைக்கு முன்பதிவு செய்து, உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த செயல்முறையை நிறைவு செய்யுங்கள்." என்று தெரிவித்துள்ளது.
EPFO பகிர்ந்த ஒரு காணொளியில், EPFO-வின் மண்டல வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையர் அலோக் யாதவ், ஒவ்வொரு EPFO ஓய்வூதியதாரரும் தடையின்றி ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து பெற, ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று விளக்கியுள்ளார். இந்தச் சான்றிதழ், ஓய்வூதியதாரர் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதற்கான ஆதாரமாகச் செயல்படுகிறது. ஒருமுறை சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், அது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்குச் செல்லுபடியாகும்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் EPFO இணையதளத்தில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர் போர்ட்டலுக்குச் சென்று தங்கள் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழின் செல்லுபடியை சரிபார்க்கலாம். அடுத்த சான்றிதழை எப்போது சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்துகொள்ளவும் இது அவர்களுக்கு உதவுகிறது.
ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒரு ஸ்மார்ட்போனைப் பயன்படுத்தி இந்த செயல்முறையை முடிக்கலாம் என்று EPFO விளக்கியுள்ளது. அதற்கு முதலில், UMANG செயலி மற்றும் ஆதார் ஃபேஸ் RD செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும். உமங் செயலியைத் திறந்து, ஜீவன் பிரமாண் சான்றிதழ் பகுதிக்குச் செல்லவும். 'ஆயுள் சான்றிதழை உருவாக்கு' (Generate Life Certificate) என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, 'முக அங்கீகாரம்' (Face Authentication) விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்யவும். உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, உங்கள் தொலைபேசியில் பெறப்பட்ட OTP-ஐ சரிபார்க்கவும்.
அடுத்து, உங்கள் PPO எண், அனுமதி வழங்கும் அதிகாரம், வங்கியின் பெயர் மற்றும் கணக்கு எண் ஆகியவற்றை நிரப்பவும். 'மறுவேலை' (Re-employed) மற்றும் 'மறுமணம்' (Remarried) ஆகியவற்றுக்கான சரியான விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, சரிபார்ப்புப் பெட்டியில் குறியிட்டு, ஆதார் ஃபேஸ் RD செயலி உங்கள் கேமராவை அணுகுவதற்கான அனுமதியை வழங்கவும். அதுத்ததாக உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்யுங்கள், டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் வெற்றிகரமாகச் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
இந்தச் செயல்முறையைத் தாங்களாகவே முடிக்க முடியாத ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக, EPFO, இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) இணைந்து ஒரு இலவச வீட்டு வாசலிலேயே சேவையையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இச்சேவையைப் பெற, ஓய்வூதியதாரர்கள் 0000 202 9000 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணை அழைத்தால் மட்டும் போதுமானது. IPPB-யின் தாக் சேவக் (Dak Sevak) ஒருவர் அவர்களின் வீட்டிற்கு நேரில் வந்து, டிஜிட்டல் வாழ்நாள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க உதவுவார்.