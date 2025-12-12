ரஜினிகாந்துக்கு சரளமாக தெரிந்த மொழிகள்…தமிழ் மட்டும் இல்ல! இத்தனையா?

Rajinikanth Fluent Languages : நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாள் இன்று; இந்த நாளில், அவர் குறித்த ஆச்சரியமான தகவல் ஒன்று தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
Rajinikanth Fluent Languages : தமிழ் திரையுலகின் கிங் நடிகராக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். இன்று அவருக்கு பிறந்தநாள். இந்த நாளில், ரஜினிகாந்த் குறித்த பல சுவாரஸ்ய தகவல்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில் ஒரு தகவல்தான், ரஜினிக்கு பல மொழிகள் தெரியும் என்பது. அவை என்னென்ன மொழிகள் தெரியுமா? இதோ விவரம்!
இந்திய திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் ரஜினிகாந்த். இவர், இன்று தனது 75வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதையடுத்து, இவர் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படம் மூலம் வில்லனாக அறிமுகமான ரஜினிகாந்த், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீரோவாக வளர்ந்து இப்போது யாராலும் தொட முடியாத உயரத்தில் இருக்கிறார்.
ரஜினிகாந்தின் உண்மையான பெயர், சிவாஜிராவ் கைக்வாட். இவரது பூர்விகம், மகாராஷ்டிராதான். இருப்பினும் அவரது தந்தையின் பணிமாற்றம் காரணமாக குடும்பத்தினர் அனைவரும் பெங்களூருவுக்கு வந்தனர். ரஜினிக்கு அப்போதிலிருந்தே சினிமா ஆசை பெரிதாக இருந்தது.
சினிமா ஆசையில் ஒருமுறை வீட்டில் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் சென்னைக்கு வந்த ரஜினி, கையில் இருந்த காசு தீர்ந்த பின்பு மீண்டும் சொந்த ஊருக்கு சென்றார். இவருக்கு பாடம் புகட்ட, அவரது வீட்டில் இருப்பவர்கள் அவர கூலி வேலைக்கு அனுப்பினர். பின்னர் பேருந்து நடத்துனராக வேலை பார்த்த இவருக்கு சினிமா தாகம் அடங்காமல் இருந்தது.
ரஜினிகாந்த், தன் திறமையால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திரையுலகில் பெரிதாக வளர்ந்து இப்போது சூப்பர் ஸ்டாராக திகழ்கிறார். இவர் பூர்வீகம் மகாராஷ்டிரா, வளர்ந்தது பெங்களூரு, வாழ்வது சென்னை.
ரஜினிகாந்துக்கு சிறுவயதில் இருந்தே மராத்தி மற்றும் கன்னடம் தெரியுமாம். சென்னைக்கு வந்த பின்பு மெட்ராஸ் ஃபில்ம் இன்ஸ்டிடிட்யூட்டில் தமிழ் கற்றுக்கொண்டார். அப்படியே பிற மொழி திரைப்படங்களில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது இந்தி, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளையும் கற்றுக்கொண்டார். தெலுங்கும் அவ்வப்போது நடிக்கையில் ஒட்டிகொண்டது.
மேற்கூறிய மொழிகள் மட்டும் இல்லாமல், ரஜினிகாந்திற்கு ஆங்கிலமும் தெரியும். எனவே, தமிழ், கன்னடம், மராத்தி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட மொழிகள் சரளமாக தெரியும். தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளுடனும் ரஜினிக்கு பழக்கம் உள்ளது. இதை கேள்விப்பட்ட ரசிகர்கள், அவரை ரொம்ப ஷார்ப் என்று புகழ்ந்து வருகின்றனர்.