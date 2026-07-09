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MCLR விகிதங்களை மாற்றிய HDFC வங்கி: புதிய விகிதங்கள் என்ன? EMI குறையுமா?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 09, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:54 PM IST

HDFC Bank MCLR Rates: தனியார் துறை வங்கியான HDFC வங்கி, தனது நிதியின் இறுதிச் செலவு அடிப்படையிலான கடன் விகிதங்களை (MCLR) மாற்றியமைத்துள்ளது. வங்கி குறுகிய கால (ஓவர்நைட்/ஒரே நாள்) கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை 5 அடிப்படை புள்ளிகள் (basis points) குறைத்த அதே வேளையில், குறிப்பிட்ட கால அளவுகளுக்கான விகிதங்களை அதே அளவு புள்ளிகள் உயர்த்தியுள்ளது.

HDFC Bank MCLR Rates: HDFC வங்கி தனது சமீபத்திய கொள்கை முடிவின் கீழ், ஒரு வருடம் மற்றும் மூன்று வருட கால வீடு மற்றும் வாகனக் கடன்களுக்கான MCLR விகிதத்தை வங்கி 5 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தியுள்ளது. இந்த புதிய விகிதங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை, ஜூலை 7, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகின்றன.

HDFC MCLR Rates1/7

HDFC வங்கியின் MCLR விகிதங்கள்

தனியார் துறை வங்கியான HDFC வங்கி, தனது நிதியின் இறுதிச் செலவு அடிப்படையிலான கடன் விகிதங்களை (MCLR) மாற்றியமைத்துள்ளது. வங்கி குறுகிய கால (ஓவர்நைட்/ஒரே நாள்) கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை 5 அடிப்படை புள்ளிகள் (basis points) குறைத்த அதே வேளையில், குறிப்பிட்ட கால அளவுகளுக்கான விகிதங்களை அதே அளவு புள்ளிகள் உயர்த்தியுள்ளது. தனது சமீபத்திய முடிவில், ஒரு வருடம் மற்றும் மூன்று வருட கால வீடு மற்றும் வாகனக் கடன்களுக்கான MCLR விகிதத்தை வங்கி 5 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தியுள்ளது.

HDFC Interest Rate2/7

வட்டி விகிதம் எவ்வளவு அதிகரித்தது?

வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள தகவலின்படி, இந்த புதிய விகிதங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை, ஜூலை 7, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகின்றன. இது பெருநிறுவனங்கள் அல்லது குறுகிய கால கடன் பெறுபவர்களுக்கு வட்டி விகிதங்களைக் குறைத்திருந்தாலும், சாதாரண நுகர்வோருக்கு வட்டி விகிதங்கள் அதிகரித்துள்ளன; ஏனெனில் வீடு மற்றும் வாகனக் கடன்கள் போன்ற பெரும்பாலான சில்லறை கடன்கள் 1-வருட MCLR விகிதத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, 0.05% உயர்வு மாதாந்திர EMI சுமையை அதிகரிக்கக்கூடும்.

 

HDFC Interest Rate3/7

வட்டி விகிதம் எவ்வளவு அதிகரித்தது?

புதிய விகிதங்களின் ஒரு பகுதியாக, HDFC வங்கி ஒரே நாள் (overnight) MCLR விகிதத்தை 8.10%-லிருந்து 8.05%-ஆக 5 அடிப்படை புள்ளிகள் குறைத்துள்ளது. ஒரு மாதம், மூன்று மாதங்கள், ஆறு மாதங்கள் மற்றும் இரண்டு வருட கால MCLR விகிதங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. அவை முறையே 8.05%, 8.20%, 8.35% மற்றும் 8.55% என்ற அளவில் தொடர்கின்றன. இருப்பினும், வங்கி ஒரு வருட MCLR விகிதத்தை 8.40%-லிருந்து 8.45%-ஆகவும், மூன்று வருட MCLR விகிதத்தை 8.65%-லிருந்து 8.70%-ஆகவும் உயர்த்தியுள்ளது.

HDFC Latest MCLR Rates4/7

HDFC வங்கியின் சமீபத்திய MCLR விகிதங்கள்

MCLR-உடன் இணைக்கப்பட்ட மாறுபடும் வட்டி விகிதக் கடன்களுக்கு (floating-rate loans) ஒரு 'மறுநிர்ணய காலம்' (reset period) உள்ளது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்; இது பொதுவாக ஒரு வருடம் அல்லது ஆறு மாதங்களாக இருக்கும்.

MCLR5/7

MCLR

இதன் பொருள் என்னவென்றால், MCLR உயர்ந்த உடனேயே EMI-கள் அதிகரிப்பதில்லை; மாறாக, கடன் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடுத்த மறுநிர்ணய தேதியிலிருந்து அவை அதிகரிக்கின்றன.

HDFC Latest MCLR Rates6/7

HDFC வங்கியின் சமீபத்திய MCLR விகிதங்கள்

HDFC வங்கியின் சமீபத்திய MCLR விகிதங்கள்: ஓவர்நைட் (ஒரே இரவு): புதிய விகிதம்-8.05%, பழைய விகிதம்-8.10%, 1 மாதம்: புதிய விகிதம்-8.05%, பழைய விகிதம்-8.05%, 3 மாதங்கள்: புதிய விகிதம்-8.20%, புதிய விகிதம்-8.20%, 6 மாதங்கள்: புதிய விகிதம்-8.35%, பழைய விகிதம்- 8.35%, 1 வருடம்: புதிய விகிதம்-8.45%, பழைய விகிதம்-8.40%, 2 வருடங்கள்: புதிய விகிதம்-8.55%, பழைய விகிதம்-8.55%, 3 வருடங்கள்: புதிய விகிதம்-8.70%, பழைய விகிதம்-8.70%

What is MCLR7/7

MCLR என்றால் என்ன?

MCLR (Marginal Cost of Funds-Based Lending Rate) என்பது ஒரு உள்-அளவுகோலாகும்; இதற்குக்கீழ் எந்தவொரு வங்கியும் வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கடன் வழங்க முடியாது. வங்கிகள் தங்கள் விருப்பப்படி வட்டி விகிதங்களை நிர்ணயிப்பதைத் தடுப்பதற்காக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் (RBI) வழிகாட்டுதலின் பேரில் 2016-ஆம் ஆண்டில் இது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.

TAGS:
HDFC
MCLR Rates

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