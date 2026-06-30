/‘ஹார்ட்பீட்’ தொடரிலிருந்து விலகிய ஹீரோயின்! அச்சச்சோ என்ன சொல்றீங்க?

மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான வெப் தொடராக இருக்கிறது, ஹார்ட் பிட். இந்த தொடரின் ஹீரோயின் தீபா பாலு தற்போது அந்த சீரிஸில் இருந்து விலகுவதாக தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரம், இதோ.
ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் மிகவும் பிரபலமாக இருக்கும் தமிழ் வெப் தொடராக இருக்கிறது, ‘ஹார்ட் பீட்’. இந்த தொடர், மருத்துவமனையில் வேலை பார்க்கும் கேரக்டர்களை வைத்து நகரும் கதையாகும்.
ஹார்ட் பீட் தொடர், மொத்தம் 2 சீசன்களை கடந்து விட்டது. இதில் ஹீரோயினாக தீபா பாலு என்பவர் நடித்து வருகிறார். கதையில் இவருடைய பெயர் ரீனா. இவருக்கு பெரிய அளவில் ரசிகர் கூட்டம் உண்டு.
தீபா பாலு, சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவின் மூலம் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கிறார். அதாவது, சில இடங்களில் சில மனிதர்களை விட்டு போறது ஈசி இல்லை, ஆனா சில குட்பை நம்ம நல்லதுக்காகத்தான். என்றென்றும் நன்றியுடன், ரீனா என அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதை பார்த்த ரசிகர்கள், அவர் இந்த தொடரில் இருந்து விலகுவதை குறிப்பிடுவதாக கூறி வருகின்றனர்.
ஒரு சில ரசிகர்கள், இவருடைய கேரக்டர் தொடரில் இனி இருக்காது என்பதை இவர் கூறுகிறாரா என்று சந்தேகிக்கின்றார். இருப்பினும் இது குறித்த தெளிவான விளக்கம் எதுவும் இன்னும் தெரியவில்ல.
ஹார்ட் பீட் தொடரின் 3வது சீசன் விரைவில் வெளிவரப்போவதை அடுத்து, இவர் இப்படி ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருப்பதால் ரசிகர்கள் சோகமாக இவர் போஸ்டில் கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.