மனதை நொருக்கும் காதல் படங்கள்! கடைசில இப்படி ஆயிடுச்சே!

Heartbreaking Tamil Love Movies: காதல் எப்போதும் இனிமையா முடிகிறதா? சில நேரங்களில் அது நெஞ்சை நொறுக்கும் சோகக் காயமாகவே மாறிவிடுகிறது.

Heartbreaking Tamil Love Movies: சில காதல்கள் சந்தோஷமாக நிறைவடைகின்றன, ஆனால் சில காதல்கள் நம்மை கண்ணீரில் மூழ்க வைக்கின்றன. அந்த சோகக் காதல்களின் கதை இதோ...
தமிழ் சினிமாவில் மிகவும் பேசப்பட்ட காதல் தோல்வி படங்களின் முடிவுகள் நெஞ்சை உருக்கும் வகையில் முடிகிறது!

7G Rainbow Colony: நகர வாழ்க்கையில் நடக்கும் காதல் கதை. கதாநாயகன் மனம் உருகி உருகி காதலிக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் கதாநாயகியும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறாள். ஆனால் அப்பா, அம்மா என யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத உறவு. வீட்டிற்கு தெரியாமல் வெளியே சென்ற போது, லாரி மோதி காதலி உயிரிழக்கிறாள். இந்த கதை, இளைஞர்களின் மனதில் மறக்க முடியாத படமாக நிலைத்துவிட்டது.

சீதா ராமம்: ராணுவத்தில் இருக்கும் காதலனுக்கு, காதலி கடிதங்கள் மூலம் தனது காதலை வெளிப்படுத்துகிறாள். சீதா ஒரு இளவரசி என்பதை மறைத்தபடியே காதலிக்கிறார். இந்தியாவுக்காக போரில் பங்கேற்ற ராம், எதிரி ராணுவத்திடம் சிக்கி உயிரிழக்கிறார். இறப்பின் முன் அவர் சீதா எனும் நூர் ஜாஹானுக்கு எழுதிய கடிதம், 20 ஆண்டுகள் கழித்து அவளின் கையில் சேரும் தருணம் மனதை சோகத்திலும் கண்ணீரிலும் ஆழ்த்துகிறது.

3: பள்ளி பருவத்தில் மலரும் காதல், இருவரின் வாழ்க்கையையும் இனிமையாலும் கனவுகளாலும் நிறைக்கிறது. இளமைக்கால சிரிப்புகள், இரகசிய சந்திப்புகள் எல்லாம் அந்த உறவுக்கு உயிராகிறது. ஆனால் மனநோய் அவனை மெதுவாக ஆட்டிப் படைக்கிறது. அவன் செய்யும் செயல்கள் காதலியைக் கவலையில் ஆழ்த்துகின்றன. அவளிடம் பிரிய முடியாத நிலையில் தவித்த அவன், தன் உயிரையே முடித்துக்கொள்கிறான். அந்த துயரமான முடிவு, இருவரின் காதலை கண்ணீரிலும் வேதனையிலும் நிறுத்துகிறது.

மூன்றாம் பிறை: மெல்லிய உணர்வுகளால் மலரும் காதல், இருவரின் மனங்களையும் ஒன்றாக இணைக்கிறது. ஆனாலும் பெற்றோரின் கட்டுப்பாடும், சமூகத்தின் பாரம்பரியமும் அவர்களின் பாதையில் பெரிய சுவர் போடுகிறது. ஒவ்வொரு சந்திப்பும் பயத்திலும் எதிர்பார்ப்பிலும் நிறைகிறது, ஆனாலும் காதல் அவர்களுக்கு வாழ வைத்தது. இருவரும் சேர்ந்து வாழும் கனவோடு எதிர்காலத்தை கற்பனை செய்யும் தருணத்தில், சூழ்நிலை கொடூரமாக துரோகம் செய்கிறது. காதலியை காப்பாற்ற முடியாமல் போக, இறுதியில் உயிரிழப்பால் காதல் சோகத்தில் முடிகிறது. அந்த இழப்பு, பார்வையாளர்களின் மனதில் அழியாத காயமாக பதிந்துவிடுகிறது.

Joe: இளமைக்காலத்தின் தீவிரமான காதல், இருவரையும் கனவுகளாலும் நம்பிக்கையாலும் ஒன்றாக இணைக்கிறது. ஆனால் குடும்ப பிரச்சனைகளும் சமூகத்தின் அழுத்தங்களும் அந்த உறவை அசைக்கத் தொடங்குகின்றன. ஒருவரை ஒருவர் காப்பாற்றிக்கொள்ள போராடினாலும், விதி அவர்களை சோதிக்கிறது. காதலின் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கை உடைந்த தருணத்தில், காதலியின் திடீர் மரணம் நாயகனின் வாழ்க்கையையே சிதைத்து விடுகிறது. ஒருகாலத்தில் நிறைந்திருந்த சிரிப்பு, பாசம் அனைத்தும் கண்ணீரும் வெறுமையும் ஆன தருணம், பார்வையாளர்களின் மனதில் நெஞ்சை நொறுக்கும் வேதனையை ஏற்படுத்துகிறது.

கஜினி: பெரிய தொழிலதிபர் சஞ்சய், கல்பனாவின் பாசத்தில் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறான். ஒரு கொலை கும்பலிடமிருந்து அவளை காப்பாற்றும் முயற்சியில் கும்பலின் சதியில் சிக்கி, நினைவிழப்பு நோயால் அவனது வாழ்க்கை சிதறுகிறது. இறுதியில் கல்பனா கொடூரமாக கொல்லப்பட, அவளை இழந்த துயரம் சஞ்சயின் வாழ்நாள் முழுதும் அழியாத காயமாகி விடுகிறது.

பருத்தி வீரன்: கிராமத்து சூழலில் மலரும் காதல், சாதியும் மரபும் பெரிய சவாலாகிறது. உறவினர்களின் எதிர்ப்பை மீறி இருவரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்று கனவு காண்கிறார்கள். ஆனால் அந்தக் கனவுக்கு சமூகத்தில் இடமில்லை. காதலி கற்பழிக்கபட்டதால் காதலனே கொல்லும் சம்பவம் காதலை மட்டும் அல்ல, பார்வையாளர்களின் மனதையும் கிழித்தெறிகிறது.  

மதராசப்பட்டினம்: சுதந்திரத்திற்கு முன் காலத்தில், ஒரு சாதாரண இளைஞனுக்கும், பிரிட்டிஷ் அரசகுமாரிக்கும் இடையில் மலரும் காதல் இது. இன, மொழி, கலாச்சாரம் எல்லாம் தடையாக இருந்தாலும், அவர்களின் பாசம் எந்த சுவரையும் ஏற்காது. ஆனால் போராட்டம் தீவிரமாகும் தருணத்தில் இருவரும் பிரிய வேண்டிய கட்டாயம் வருகிறது. இறுதியில் காதலனை தேடி வயதான பிறகு செல்லும் காதலி தன் காதலன் இறந்ததை அறிந்து காதலனை புதைத்த கல்லைறையிலே உயிரிழந்தார்.

மீசைய முருக்கு: இசையையே வாழ்வின் கனவாகக் கொண்ட இளைஞன், அதே நேரத்தில் காதலிலும் நம்பிக்கை வைத்து வாழ்கிறான். பாடல்களை உருவாக்கும் போராட்டமும், காதலை காப்பாற்றும் சவாலும் அவனை முன்னே தள்ளுகின்றன. ஆனால் குடும்ப எதிர்ப்பு, சூழ்நிலை தடைகள் அனைத்தும் அவனை சோதிக்கின்றன. இறுதியில் காதலியை இழந்த அவன், இசையோடு வாழ்ந்தாலும், அந்தக் காதல் வெறுமை அவன் மனதில் என்றும் காயமாகவே நிற்கிறது.

