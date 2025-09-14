English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சென்னையில் மழை... 7 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Rain Latest Updates: சென்னை உள்பட 7 மாவட்டங்களில் இன்று காலையில் இடி, மின்னலுடன் லேசான/மிதமான மழை இருக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

TN Rain Latest Updates: சென்னை உள்பட தமிழ்நாடு முழுவதுமான மழை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் மற்றும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்த கணிப்புகளை இங்கு காணலாம்.
வடக்கு ஆந்திர - தெற்கு ஒரிசா கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள மத்தியமேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் (செப். 12) காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவி வந்தது.

தொடர்ந்து, காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மத்தியமேற்கு அதனை ஒட்டிய வடமேற்கு வங்கக்கடல், வடக்கு ஆந்திர - தெற்கு ஒரிசா கடலோரப்பகுதிகளில் நேற்று (செப். 13) நிலவியது.

இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, தெற்கு ஒரிசா மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு சத்திஸ்கர் பகுதிகளில் அடுத்த இரு தினங்களில் கடந்து செல்லக்கூடும். தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இன்று (செப். 14) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்தது. 

மேலும், சென்னையை பொருத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான/மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்தது. நள்ளிரவில் சென்னையைச் சுற்றிய பல பகுதிகளில் மழை பெய்திருக்கிறது.   

இந்நிலையில், இன்று காலை 10 மணி சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, வேலூர் உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில்  இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான மற்றும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.  

தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் (Tamilnadu Weatherman Pradeep John) இன்று அதிகாலை 4.42 மணிக்கு போட்டுள்ள X பதிவின்படி, "வட சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் தனி புயல் காற்று வீசி வருகின்றன. அதே நேரத்தில், தமிழ்நாட்டின் பிற பகுதிகளில் பெரியளவில் அமைதியாகவே இருக்கும். வடக்கு மற்றும் மத்திய சென்னையின் சில பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும். இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், நேற்று (செப். 13) காலை தெற்கு சென்னை புறநகர் பகுதிகளில்தான் மழை பெய்தது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் பள்ளி, கல்லூரி, அலுவலகங்கள் விடுமுறை என்பதால் மழை பெய்தாலும் பெரியளவில் பாதிப்பு இருக்காது. இருப்பினும், மக்கள் தங்கள் பகுதிகளில் மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கிறதா என்பதை கவனித்துக்கொண்டு, அதற்கேற்ப உங்களின் நாளை திட்டமிட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.   

