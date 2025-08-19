Delhi-NCR வானிலை நிலவரம்: டெல்லியில் தொடரும் கனமழை! ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..

Delhi-NCR Weather Latest Update: நொய்டா, குருகிராம், காஜியாபாத் மற்றும் ஃபரிதாபாத் உள்ளிட்ட தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
Orange Alert Issued In Delhi-NCR: டெல்லி-என்சிஆரில் வசிக்கும் மக்களுக்கு முக்கியான அப்டேட். கனமழை காரணமாக ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது. அடுத்த சில நாட்களுக்கு தொடர்ந்து ஈரப்பதமான மற்றும் மேகமூட்டமான சூழ்நிலையுடன் கூடிய இடைவிடாத மழை மற்றும் இடியுடன் கூடிய மழையை எதிர்பார்க்கலாம்.
டெல்லி-என்சிஆர் (Delhi-NCR) பகுதியில், செவ்வாய்க்கிழமை (ஆகஸ்ட் 19, 2025) காற்று மற்றும் இடியுடன் கூடிய கனமழை காரணமாக வானிலை இதமாக மாறியுள்ளது. வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கூற்றுப்படி, இன்று பகல் வெப்பநிலை 37 டிகிரி செல்சியஸாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் மழைக்குப் பிறகு, டெல்லியில் வசிக்கும் மக்கள் வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதத்திலிருந்து நிவாரணம் பெற்றுள்ளனர். இதனுடன், டெல்லியில் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது. அதுக்குறித்த விவரங்களை பார்ப்போம்.
டெல்லி மற்றும் அதனைச் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் இன்று பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால், டெல்லி, நொய்டா உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் நாள் முழுவதும் கனமழை தொடரும் எனவும், அதே நேரத்தில், சில பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனக்கூறி ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
ஏற்கனவே டெல்லி-NCR-க்கு வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. IMD-யின் கூற்றுப்படி, தலைநகரில் இன்றைய அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 டிகிரி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26.7 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகியுள்ளது. இன்று காலை வானிலையில் ஈரப்பதம் அளவு 97 சதவீதமாக இருந்தது.
டெல்லியில் யமுனை நதியின் நீர் மட்டமும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று ஹத்தினிகுண்ட் தடுப்பணையின் 18 கதவுகளும் திறக்கப்பட்டதால், சுற்றியுள்ள பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியது. தாழ்வான பகுதியில் வசித்து வந்த மக்களை சரியான நேரத்தில் வெளியேற்றி பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு உள்ளன.
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கூற்றுப்படி, டெல்லியில் மழைக்குப் பிறகு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 20, 2025 (புதன்கிழமை) இடி, மின்னலுடன் மழை பெய்யக்கூடும், மேலும் நாள் முழுவதும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும். அதே நேரத்தில், ஆகஸ்ட் 21 முதல் 24 வரை லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது எனக் கூறப்பட்டு உள்ளது.