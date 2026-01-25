இன்று 9 மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. சென்னையிலும் இருக்கு! வானிலை அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தின் இன்று (ஜனவரி 25) ஞாயிற்றுக்கிழமை, எங்கெல்லாம் மழை வாய்ப்புள்ள இடங்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
தமிழ்நாட்டில் இம்மாதத்தின் முதல் வாரம் மழை பெய்த நிலையில், அடுத்த இரண்டடு வாரங்கள் வறண்ட வானிலையாகவே காணப்பட்டது. இந்த சூழலில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை பெய்ய தொடங்கி உள்ளது. தலைநகர் சென்னைய பொறுத்தவரையில், நேற்று (ஜனவரி 24) அதிகாலை முதல் மழை பெய்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜனவரி 25) தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக நேற்று வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியதாவது, தமிழகம் - இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் கிழக்கு திசை வளிமண்டல அலை (Easterly waves) நிலவுகிறது.
இன்று (25-01-2026) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, சேலம், நாமக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர், தஞ்சாவூர், ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் மற்றும் புதுவையிலும் கனமழை பெய்யக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று காலை IMD - Tamil Nadu Weather விடுத்துள்ள எச்சரிக்கையில், செங்கல்பட்டு, சென்னை மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என தெரிவித்துள்ளது.