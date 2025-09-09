English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடர் இன்று (செப்டம்பர் 09) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி உள்ளது. 

India playing XI: இந்திய அணி ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி இல்லாமல் இளம் படையாக சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் களமிறங்குகிறது. நாளை (செப்டம்பர் 10) தனது முதல் போட்டியை யுஏஇ அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. இந்த நிலையில், யுஏஇ அணிக்கு எதிரான இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். 
1 /11

கடந்த சில காலமாக டி20 அணியின் தொடக்க வீரராக அசத்தி வரும் அபிஷேக் சர்மா, இத்தொடரிலும் தொடக்க வீரராக களம் இறங்குவார். 

2 /11

சமீபத்தில் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட சுப்மன் கில், டி20 அணியின் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் ஐபிஎல் தொடர்களில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கி சிறப்பாக விளையாடி இருக்கிறார். 

3 /11

இடது கை வீரரான திலக் வர்மா இத்தொடரில் ஒன்-டவுனில் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சமீப காலமாக டி20 போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். 

4 /11

இந்திய டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், 4வது இடத்தில் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது. 

5 /11

சிஎஸ்கே அணியில் அதிரடியாக விளையாடும் சிவம் துபே இந்த ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இவர்   5வது இடத்தில் களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

6 /11

இந்திய அணியின் முக்கிய ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா. இவர் பேட்டிங், பவுலிங் என இரண்டிலுமே அசத்தக்கூடியவர். இந்திய அணியின் பல வெற்றிகளுக்கு இவரது பங்கு முக்கியமாக இருந்துள்ளது. இவர் இத்தொடரில் 6வது இடத்தில் களமிறங்குவார். 

7 /11

சமீப காலமாக இந்திய அணியின் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டராக திகழ்ந்து வருகிறார் அக்சர் படேல். இவரை இந்திய அணி வருண் சக்கரவர்த்திக்கு உதவியாக இரண்டாவது சுழற்பந்து வீச்சில் பயன்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

8 /11

விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான ஜிதேஷ் சர்மா, சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக எடுக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதால் இவர் நமது கணிப்பில் இந்த இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். இவர் களமிறக்கப்பட்டால், ஃபினிஷராக பயன்படுத்தப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

9 /11

இந்திய அணியின் முக்கிய பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா. இவரும் இந்திய அணியின் பல வெற்றிகளுக்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார். எனவே இவர் நிச்சயம் அனைத்து போட்டிகளிலும் இடம் பெறுவார். 

10 /11

இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங், இந்திய டி20 அணியில் முக்கிய வீரராக திகழ்ந்து வருகிறார். இவரும் அனைத்து போட்டிகளில் பங்கு வகிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

11 /11

சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி, இந்திய அணியின் முக்கிய வீரராக இருப்பார். இவர் இத்தொடரில் அதிக விக்கெட்களை வீழ்த்துவார் என பல முன்னாள் வீரர்கள் கணித்துள்ளனர். 

