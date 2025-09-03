English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வசனமாடா முக்கியம் படத்த பாருடா... என்பதைப் போல வசனமே இல்லாத படங்கள் இதோ!

7 Famous Silent Films: மொழி இல்லாமல் காட்சிகள் மட்டும் பேசினால் என்ன ஆகும்? அதுதான் மௌனப்படங்களின் மந்திரம். உலகமும் இந்தியாவும் ரசித்த சில மறக்க முடியாத படைப்புகளை பார்ப்போம்.

7 Famous Silent Films: மௌனப்படங்கள் என்றால் உங்களுக்கு என்ன நினைவுக்கு வருகிறது? உரையாடல்கள் இல்லாமல் சினிமா உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த முடியுமா? இதோ உலகமும் இந்தியாவும் ரசித்த 7 சிறந்த மௌனப்படங்கள்!
வசனங்கள் இல்லாமல் காட்சிகள் பேசும் அதிசயம் தான் மௌனப்படங்கள். உலகமும் இந்தியாவும் ரசித்த 7 மறக்க முடியாத படைப்புகளை பார்க்கலாம்!”

Keechaka Vadham (1918): தமிழ் திரையுலகின் முதல் மௌன படம். ஆர். நடராஜ முதலியார் இயக்கிய இந்த படம், மகாபாரதக் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. தமிழ்சினிமா வரலாற்றின் தொடக்கமாக இது கருதப்படுகிறது.

Marthanda Varma (1933): மலையாள இலக்கியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட முதல் மௌன படம். சி.வி. ராமன் பிள்ளையின் நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவான இது, வரலாறு மற்றும் இலக்கியத்தை ஒன்றிணைத்த முக்கிய படைப்பு.

Pushpaka Vimana (1987): சிங்கீதம் ஸ்ரீநிவாச ராவ் இயக்கிய நவீன மௌன நகைச்சுவை திரைப்படம். கமல்ஹாசன் நடித்த இப்படம், உரையாடல்களின்றி சிரிப்பையும் உணர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்திய பான்-இந்தியன் படமாக மாறியது.

Mercury (2018): கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கிய நவீன தமிழ் மௌன திரில்லர். பிரபுதேவா நடித்த இப்படம், உரையாடல்கள் இல்லாமல் காட்சிகள், இசை, சஸ்பென்ஸ் மூலம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

The Birth of a Nation (1915, USA): D.W கிரிஃபித் இயக்கிய இந்த மௌனப்படம், உலக சினிமா வரலாற்றில் மிகுந்த தாக்கம் செலுத்தியதும், விவாதத்திற்கு உள்ளான படைப்பாகவும் கருதப்படுகிறது.

The Kid (1921, USA): சார்லி சாப்ளின் இயக்கிய இந்த மௌனப்படம், நகைச்சுவையையும் உணர்ச்சியையும் கலந்த அற்புத படைப்பாகும். மௌன சினிமா காலத்தின் சிறந்த படங்களில் ஒன்றாக மதிக்கப்படுகிறது.

Metropolis (1927, Germany): ஃபிரிட்ஸ் லாங் இயக்கிய அறிவியல் கற்பனை மௌனப்படம். எதிர்கால நகர காட்சிகளும், சமூக வர்க்கப் போராட்ட கருப்பொருளும் காரணமாக உலக சினிமா வரலாற்றில் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

