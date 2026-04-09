விளாத்திகுளத்தை குறிவைக்கும் விஜய்... களத்தில் திமுக vs தவெக சண்டையா...? காரணம் என்ன?

Vilathikulam Assembly Election 2026: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள விளாத்திகுளம், சமீபத்தில் நடந்த மாணவி படுகொலை சம்பவத்தால் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியிருந்தது. இந்தச் சூழலில், 2026 தேர்தலில் விளாத்திகுளம் தொகுதியில் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Thoothukudi District, Vilathikulam Assembly Election 2026: விளாத்திகுளம் தொகுதி சற்று பின்தங்கிய தொகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், ரெட்டியார், பட்டியலினத்தவர்கள், நாயுடு, நாடார், முக்குலத்தர் வாக்குகள் அதிகம் உள்ளன. விவசாயிகள் அதிகளவிலும், ஓரளவுக்கு மீனவர்களும் உள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் தென் தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் ஒன்றாகும். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 6 தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், இங்கு இதுவரை திமுக - அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. ஆனால், இம்முறை தவெகவும் இங்கு அதிக வாக்குகளை பிரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை பொருத்தவரை தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், ஸ்ரீவைகுண்டம், விளாத்திகுளம், ஓட்டப்பிடாரம் (தனி), கோவில்பட்டி என தொகுதிகள் உள்ளன. தூத்துக்குடி மக்களவை தொகுதியும் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக திமுக வசமே உள்ளது.
கடந்த 2021 தேர்தலில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், விளாத்திகுளம், ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதிகளை திமுக வென்றது. ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் காங்கிரஸ், கோவில்பட்டியில் அதிமுக வென்றன. குறிப்பாக, திருச்செந்தூர் எம்எல்ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், தூத்துக்குடி எம்எல்ஏ கீதா ஜீவன் ஆகியோர் தற்போதைய ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் அமைச்சர்களாக உள்ளன. கோவில்பட்டி எம்எல்ஏ கடம்பூர் ராஜூ அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஆவார்.
தூத்துக்குடியை தன்வசம் வைத்திருக்கும் திமுகவுக்கு இந்த முறை தவெக கடும் போட்டி அளிக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. கிறிஸ்துவர்கள், மீனவர்கள், சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பரவலாக உள்ளன. இந்த வாக்குகள் நீண்ட காலமாக திமுகவின் வாக்கு வங்கியாக பார்க்கப்படும் நிலையில், இந்த முறை இந்த வாக்குகளை விஜய் கடுமையாக பிரிப்பார் என கூறப்படுகிறது.
இதில், விளாத்திகுளம் தொகுதியை பொருத்தவரை விஜய்யின் தவெகவுக்கு சற்று கூடுதல் வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விளாத்திகுளம் தாலுகா, எட்டயபுரம் தாலுகா, ஓட்டப்பிடாரம் தாலுகாவின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக விளாத்திகுளம் தொகுதி உள்ளது. விளாத்திகுளம், எட்டயப்புரம் புதூர் பேரூராட்சிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. விளாத்திகுளத்தை பொருத்தவரை விவசாயமே பெரும்பான்மையானவர்களின் தொழிலாக உள்ளது, இதனால் இத்தொகுதியில் விவசாயிகள் அதிகம். மீனவப் பகுதிகளும் தொகுதியில் உள்ளன.
விளாத்திகுளம் தொகுதியில் ரெட்டியார் சமூகம் 30% அளவில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல், பட்டியலின சமூகம், நாயுடு, நாடார், முக்குலத்தோர் வாக்குகளும் கணிசமான அளவில் உள்ளன. இந்தச் சூழலில் திமுகவும், அதிமுகவும் இங்கு பரவலாக வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து வந்து திமுகவில் இணைந்த ஜி.ஆர். மார்க்கண்டேயன் தற்போது எம்எல்ஏ ஆக உள்ளார். தற்போது இவர்தான் திமுக வேட்பாளராகவும் களமிறக்கப்பட்டுள்ளார். அதிமுக சார்பில் சத்யா, நாதக சார்பில் பாலாஜி, தவெக சார்பில் காசிராம் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தொகுதியில் 1952-ல் காங்கிரஸ் வென்றது. பின்னர் இந்த தொகுதி நீக்கப்பட்டு, 1967இல் மீண்டும் கொண்டுவரப்பட்டது. அப்போது முதல் ஒரு இடைத்தேர்தல் உள்பட 9 தேர்தல்களில் அதிமுகவும், திமுக 5 தேர்தல்களிலும் வென்றுள்ளன. இந்த முறை சிட்டிங் எம்எல்ஏ ஜி.ஆர். மார்க்கண்டேயன் வலுவாக இருப்பதால் அவருக்கு வெற்றிவாய்ப்பு அதிகம் என கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், சில நாள்களுக்கு முன் விளாத்திகுளத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து, திமுக அரசின் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை எழுப்பியது. அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததது, சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பின்மை ஆகிய பிரச்னைகள் இச்சம்பவம் வலுவாக்கி உள்ளது. தூத்துக்குடியில் நேற்று பிரச்சார உரையில் கூட தவெக விஜய் அழுத்தம் திருத்தமாக கூறியிருந்தார். இதனால், திமுக எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தை அதிமுகவை விட தவெக இப்பகுதியில் வலுவாக எடுத்துச் செல்வதை பார்க்க முடிகிறது.
இந்தச் சூழலில், இம்முறை திமுக - அதிமுக என்ற போட்டிக்கு பதில், திமுக - தவெக இடையே பலமான போட்டி விளாத்திகுளம் தொகுதியில் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. அதிமுக வேட்பாளர் சத்யா பெரும் பலம் பொருந்தியவராக களத்தில் இல்லை. எனவே, திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளை அதிமுகவுக்கு பதில் தவெக அதிகம் சம்பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது. கடந்த தேர்தலில் ஜி.ஆர்.மார்க்கண்டேயன் 38,549 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார், ஆனால் இந்த வாக்கு வித்தியாசம் குறைய வாய்ப்புள்ளது. தவெக இங்கு 2ஆம் இடம்பிடிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. மறுபுறம், தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், ஸ்ரீவைகுண்டம், ஓட்டப்பிடாரம், கோவில்பட்டியில் இன்னும் களம் திமுக கூட்டணி - அதிமுக கூட்டணி என்றே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.