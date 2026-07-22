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ரூ. 500 கோடி கிளப்பில் தமிழ் படங்கள்: விஜய் 'ஜனநாயகன்' புதிய பாக்ஸ் ஆபீஸ் சாதனை படைக்குமா?

Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:56 PM IST

தமிழ் சினிமாவில் 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்த படங்கள் என்னென்ன? இந்த பட்டியலில் ஜனநாயகன் படமும் இடம் பெறுமா? அதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதா என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 

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எந்திரன் 2.0: தமிழ் சினிமாவில் ரூ. 500 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்த படங்களின் பட்டியலில் ரஜினிகாந்த்தின் எந்திரன் 2.0 படம் முதல் இடத்தில் உள்ளது. அப்படம் ரூ. 700 கோடி வசூல் செய்து அசத்தியது. 

 

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ஜெயிலர்: இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பதும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்தின் படம்தான். அதாவது நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகி 2023 ஆம் ஆண்டில் வெளியான ஜெயிலர் படம்தான் உள்ளது. இப்படம் சுமார் 620 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. 

 

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லியோ: இப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பது விஜய்யின் லியோ திரைப்படம். 2023 ஆம் ஆண்டில் வெளியான இப்படம் 606 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. 

 

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கூலி: இப்பட்டியலின் நான்காவது இடத்தில் மீண்டும் ரஜினிகாந்த் படமே இடம் பெற்றுள்ளது. அதாவது 2025 ஆம் ஆண்டில் வெளியான கூலி படம் ரூ. 502 கோடி வசூல் செய்து இப்பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது. 

 

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பொன்னியின் செல்வன்: மணி ரத்னம் இயக்கத்தில் முன்னணி நட்சத்திரங்கள் பலர் இணைந்து நடித்த பிரம்மாண்ட காவியத் திரைப்படம் 'பொன்னியின் செல்வன்'. இத்திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் உலகளவில் 500 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது. இதன் மூலம் அதிக வசூல் செய்த தமிழ் திரைப்படங்களின் பட்டியலில் இது 5 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.

 

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ஜனநாயகன்: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் பல சவால்களைக் கடந்து நாளை ஜூலை 23 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது. ரசிகர்களும் இதனை திருவிழா போல கொண்டாட ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இத்திரைப்படம் முன்பதிவிலேயே வசூல் சாதனை படைத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், முதல் நாளிலேயே 100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வசூலிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதல் இரண்டு இடங்களில் ரஜினியின் படங்கள் இருக்கும் சூழலில், விஜய் அந்த வசூல் சாதனையை முறியடிப்பாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

 

TAGS:
Tamil Cinema Box Office
Jana Nayagan

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