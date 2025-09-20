English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அதிக வருமான வரி செலுத்தும் நடிகர்! டாப் 10 லிஸ்டில் யார் யார்?

இந்தியாவில் அதிக வருமான வரி செலுத்தும் நடிகர் யார்? முதலிடத்தில் ஷாருக்கான், 2வது இடத்தில் விஜய். அடுத்தடுத்த இடங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஒவ்வொரு குடிமகனும், தங்களது ஆண்டு வருமானத்திற்கு ஏற்ப அரசுக்கு வரி செலுத்துவது கடமையாகும். அந்த வகையில், கோடிக்கணக்கில் வருமானம் ஈட்டும் திரைப்பிரபலங்கள், தாங்கள் செலுத்தும் வருமான வரி மூலமும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கின்றனர் .

இந்திய திரையுலகில், 2024-25 நிதியாண்டில் அதிக வருமான வரி செலுத்திய திரைப்பிரபலங்களின் பட்டியல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இதில், பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் முதலிடத்தையும், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவரும், நடிகருமான விஜய் இரண்டாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர் .

நடப்பு நிதியாண்டில், இந்திய அளவில் அதிக வருமான வரி செலுத்திய டாப் 10 திரைப்பிரபலங்களின் பட்டியல் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஷாருக்கான் ரூ.92 கோடி  விஜய்  ரூ.80 கோடி  சல்மான் கான்  ரூ.75 கோடி  அமிதாப் பச்சன்  ரூ.71 கோடி  அஜய் தேவ்கன்  ரூ.42 கோடி  ஹிருத்திக் ரோஷன்  ரூ.42 கோடி  ரன்பீர் கபூர்  ரூ.36 கோடி  கபில் ஷர்மா  ரூ.26 கோடி  கரீனா கபூர்  ரூ.20 கோடி  ஷாஹித் கபூர்  ரூ.14 கோடி 

கடந்த ஆண்டு ஷாருக்கான் நடித்த ஜவான் மற்றும் பதான் ஆகிய படங்கள் உலக அளவில் பெரிய வசூல் சாதனை படைத்த நிலையில், அவர் அதிக வருமான வரி செலுத்தியதில் ஆச்சரியமில்லை. 

அதேபோல நடிகர் விஜய், லியோ படத்தின் மாபெரும் வெற்றி மற்றும் The Goat படத்திற்காக பெற்ற அதிக சம்பளம் ஆகியவற்றின் காரணமாக தென்னிந்தியாவிலேயே அதிக வரி செலுத்திய நடிகர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் .  

இந்த டாப் 10 பட்டியலில் அமிதாப் பச்சன், சல்மான் கான் போன்ற மூத்த நடிகர்களுடன் ரன்பீர் கபூர், ஷாஹித் கபூர் போன்ற இளம் தலைமுறை நடிகர்களும் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் தமிழகத்தில் மற்ற பெரிய நடிகர்கள் அஜித், ரஜினி ஆகியோரின் பெயர் இடம் பெறவில்லை.

Income Tax vijay Shahrukh Khan Thalapathy Vijay Ajith

