/இந்தியாவில் அதிகம் வரி செலுத்திய பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் விராட் கோலி எந்த இடம்?

நடப்பு 2025-2026 நிதியாண்டில் இந்தியாவில் அதிக அளவில் வருமான வரி செலுத்திய முன்னணிப் பிரபலங்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்களின் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
முகேஷ் அம்பானி: இந்தப் பட்டியலில் நாட்டின் முன்னணி தொழிலதிபரான அம்பானி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இவர் சுமார் 8,000 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வரி செலுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கௌதம் அதானி: தொழிலதிபர் அதானி சுமார் 3,000 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வரி செலுத்திப் பட்டியலில் 2 ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
ஷாருக்கான்: திரையுலகப் பிரபலங்களில் முதலிடத்தையும், இப்பட்டியலில் 3 வது இடத்தையும் பாலிவுட்டின் 'பாட்சா' என அழைக்கப்படும் ஷாருக்கான் பிடித்துள்ளார். இவர் செலுத்திய வரித் தொகை சுமார் 90 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகம்.
அக்ஷய் குமார்: பாலிவுட் நடிகர் அக்ஷய் குமார் சுமார் 70 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வரி செலுத்தி 4 வது இடத்தில் உள்ளார்.
சல்மான் கான்: பாலிவுட் திரையுலகின் மற்றொரு முன்னணி நடிகரான சல்மான் கான் சுமார் 75 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வரி செலுத்திப் பட்டியலில் 5 ஆம் இடத்தை வகிக்கிறார்.
விராட் கோலி: விளையாட்டுத் துறையிலிருந்து அதிக வரி செலுத்திய ஒரே வீரராக கிரிக்கெட் நட்சத்திரம் விராட் கோலி 6 வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இவர் செலுத்திய வரித் தொகை சுமார் 65 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாகும்.
அமிதாப் பச்சன்: பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் அமிதாப் பச்சன் சுமார் 55 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக வரி செலுத்தி 7 வது இடத்தில் நிறைவு செய்கிறார்.