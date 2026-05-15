பெட்ரோல் விலை அதிகம் விற்கப்படும் உலக நாடுகள்.. இவ்வளவு விலையா? இந்தியா பரவால போலயே!

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 15, 2026, 06:12 PM IST|Updated: May 15, 2026, 06:12 PM IST

இந்தியாவில் இன்று (மே 15) பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், உலகின் பல நாடுகளில் பெட்ரோல் எவ்வளவு விலைக்கு விற்கப்படுகிறது என்பது மீண்டும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. குறிப்பாக சில நாடுகளில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை 200 ரூபாயை தாண்டி இருப்பது ஆதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த வகையில் அதிக விலைக்கு பெட்ரோல் விற்கப்படும் நாடுகளை பார்க்கலாம்.

 

இந்த பட்டியலில் 7வது இடத்தில் இஸ்ரேல் உள்ளது. அங்கு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் சுமார் ரூ.212.85க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

 

6வது இடத்தில் டென்மார்க் உள்ளது. அந்நாட்டில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ரூ.214.50 ஆக உள்ளது.

 

5வது இடத்தை ஐஸ்லாந்து பிடித்துள்ளது. அங்கு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வாங்க ரூ.217.05 செலவாகிறது.

 

4வது இடத்தில் நார்வே உள்ளது. அந்த நாட்டில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.220.28க்கு விற்கப்படுகிறது.

 

3வது இடத்தில் நெதர்லாந்து உள்ளது. அங்கு பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.223.58 வரை உயர்ந்துள்ளது.

 

2வது இடத்தில் சிங்கப்பூர் உள்ளது. அந்நாட்டில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வாங்க ரூ.231 செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது.

 

இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் ஹாங்காங் உள்ளது. உலகிலேயே அதிக விலைக்கு பெட்ரோல் விற்கப்படும் நாடாக இருக்கும் ஹாங்காங்கில், ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ரூ.236.78 ஆக இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

 

