ரஜினி படம் இல்லை.. 2025ல் ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட படம் இதுதான்!

Highest Selling Tamil Movies On Ott: 2025ஆம் ஆண்டில் இதுவரை ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட தமிழ் படங்கள் என்னென்ன? யார் படம் டாப்பில் இருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 
கரோனா காலகட்டத்திற்கு பிறகு ஓடிடி தளத்தின் மவுசு அதிகரித்துவிட்டது. தியேட்டரில் படங்கள் இறங்கினாலும், ஓடிடியில் வரட்டும் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் தற்போது மக்கள் மனதில் வந்துவிட்டது. இதன் காரணமாக ஓடிடியில் சில படங்கள் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகிறது. அப்படி இந்த ஆண்டில் இதுவரை ஓடிடி தளத்தில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட டாப் 5 தமிழ் படங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.   

சூர்யா 46: இந்த பட்டியலின் 5வது இடத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்து வரும் அவரது 46வது படம் உள்ளது. இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜு உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர். இப்படத்தை நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளம் சுமார் 90 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

குட் பேட் அக்லி: இப்பட்டியலின் 4வது இடத்தில் நடிகர் அஜித் குமாரின் குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் உள்ளது. இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில், அஜித், த்ரிஷா, பிரபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தால் ரூ. 95 கோடி கொடுத்து வாங்கப்பட்டது. 

தக் லைஃப்: இப்பட்டியலின் 3வது இடத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசனின் தக் லைஃப் படம் உள்ளது. இயக்குனர் மனிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல்,சிம்பு, த்ரிஷா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடித்திருந்தனர். இப்படத்தை நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளம் ரூ. 110 கோடி கொடுத்து வாங்குயது. 

கூலி: இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்திருந்த திரைப்படம் கூலி. இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று ரூ. 600 கோடி வரை வசூல் செய்தது. இப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளம் ரூ. 120 கோடி கொடுத்து வாங்கியது. 

ஜனநாயகன்: நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இப்படம் 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகிறது. இந்த சூழலில், இப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளம் ரூ. 125 கோடி கொடுத்து வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. 

